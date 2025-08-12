為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    中颱楊柳開眼！陸警擴及13縣市 明午台東登陸

    楊柳颱風今晚8時位於台東東南東方約440公里海面處。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風今晚8時位於台東東南東方約440公里海面處。（中央氣象署提供）

    2025/08/12 21:18

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳直奔台灣，中央氣象署指出，楊柳已出現颱風眼結構，今晚起至明晨北宜地區就會有降雨出現，且因颱風中心即將於明日中午登陸，東半部地區首當其衝，需注意豪雨以上降雨及破壞性強風，隨著颱風往西北移動，下半天強降雨區將擴及中南部。

    中央氣象署說明，楊柳颱風今晚8時位於台東東南東方約440公里海面處，以每小時27轉19公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速相當於12級風，七級風平均暴風半徑維持120公里，且強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

    此外，中央氣象署對花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖等13縣市發布陸上颱風警報，並對台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽等發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

    中央氣象署預報員朱美霖指出，楊柳颱風對台灣影響以明天最為明顯，清晨起宜花東地區有間歇降雨出現，中午前後因颱風中心接近台東並即將登陸，花東、高屏地區雨勢加劇。

    後隨著颱風中心往西北方向通過陸地區域，嘉義以南地區也有明顯降雨，大致在傍晚就會從雲嘉南地區以中度颱風強度出海，並開始影響澎、金地區，預計週四清晨才會趨緩，中央氣象署最快會在週四清晨同時解除海上陸上颱風警報。

    朱美霖表示，未來24小時累積雨量方面，東半部、嘉義以南有局部大雨或豪雨，且有短延時強降雨出現，花蓮、台東、高屏山區有大豪雨發生機率；另因颱風逐漸接近，颱風近中心強風影響東部地區，可能有破壞性強風出現，且颱風通過中央山脈後，仍可能帶來強風，中南部地區需嚴加防範。

    另中央氣象署提醒，今明兩天沿海有長浪發生，浪高可達4米以上，颱風中心行經的東半部、西南部沿海也會有較大浪高出現，沿岸地區也要留意颱風暴潮。

    降雨預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

    降雨預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風影響情況。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風影響情況。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    陸上強風特報。（中央氣象署提供）

    陸上強風特報。（中央氣象署提供）

