    首頁　>　生活

    楊柳來襲！週三花東及南部防強風豪雨 雲林以北悶熱飆36度

    週三東半部、嘉義以南及澎湖有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區恐出現局部豪雨等級以上。（資料照）

    2025/08/12 22:33

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中颱楊柳來襲！週三（13日）白天風雨最強，東半部、嘉義以南及澎湖有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區恐出現局部豪雨等級以上；嘉義以南及東半部高溫約27至30度，苗栗至彰化及金門恐達局部36度以上高溫，請多補充水分。

    中央氣象署預報，今晚至明天清晨隨著颱風接近，基隆北海岸及東部開始有間歇雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；上午暴風圈開始接觸花東陸地，東部風雨將明顯增大，颱風中心預計中午左右從台東登陸，白天風雨最強，東部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，花蓮、台東及南部山區恐有局部豪雨，雲林以北及金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨；晚上颱風中心會到澎湖西方海面，隨後朝中國前進，強度將逐漸減弱，明晚台灣本島風雨會趨緩，僅澎湖、金門風雨仍大。

    溫度方面，週三嘉義以南及東半部高溫約27至30度，雲林以北受背風沉降影響，天氣仍悶熱，高溫32、33度以上，苗栗至彰化及金門有局部36度以上高溫發生的機率。

    天氣風險公司指出，楊柳颱風在高壓強勢的引導之下，預報路徑大致是穩定的趨向台灣東南部陸地，各預報模式的登陸點集中在台東市附近，登陸後快速穿越台灣南部陸地，預估傍晚在嘉南一帶沿岸出海，並繼續快速趨向福建沿岸，深夜到週四（14日）清晨就會進入附近並持續減弱，離開台灣附近區域。

    紫外線指數部分，週三新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」，其餘縣市均為「中、高量級」。

    空氣品質方面，週三颱風及其外圍環流影響，中部及雲嘉南地區位於背風側，污染物稍易累積；雲嘉南地區因風速增強引發地表揚塵現象，短時間污染物濃度可能較高。竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

    週三嘉義以南及東半部高溫約27至30度，苗栗至彰化及金門恐達局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」，其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

