高雄8/13停班課 YouBike停止營運、305處開放停車

高雄市8月13日公共運輸情形。（高雄市交通局提供）

2025/08/12 21:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕楊柳颱風來襲，高雄市府宣布明（13日）全市停班停課，YouBike全面停止營運，公車、渡輪視道路狀況行駛，捷運、輕軌則拉長班距，另市府開放305處供臨時停車。

高雄市交通局指出，公車明天營運時段為上午8點至下午7點，採颱風、豪雨班表行駛，各路線視行經道路狀況停駛，山區及觀光公車路線、公車式小黃全面停駛，乘車前可電洽公車路線業者或查詢「高雄iBus+公車動態系統（https://reurl.cc/DOm6mN）。

請繼續往下閱讀...

捷運班距每15分鐘1班，深夜班距每20分鐘1班，視天候情況調整營運模式；輕軌中午12點前班距為每20分鐘1班，12點後另行公告於官方粉專「高雄捷運 x 高雄輕軌（https://www.facebook.com/krtco）。

渡輪部分，旗津-鼓山、前鎮-中洲航線視天候情況間歇性開航；棧貳庫-旗津航線全日停航。即時航班資訊公告於「高雄市輪船股份有限公司

（https://www.facebook.com/kcs.kcg.gov.tw）。

YouBike全面停止營運，恢復營運時間將視天候情況另行公告於「YouBike南台灣粉絲團（https://www.facebook.com/YouBike.S.tw）。

此外，路邊停車格暫停收費，開放紅黃線停車至隔日上午6點半止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），另開放305處、9131格臨時停車處所（https://reurl.cc/ek5peW），中都及願景橋供緊急停放至隔日上午6點半止 ，停車以不影響交通、人車行進及避選樹旁停車為前提。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法