    首頁　>　生活

    新埔狗園爆虐犬 動保人士轟園主「讓動物受苦卻裝受害者」

    新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎說，昨天深夜動保團體進入藍男狗園突襲與救援，全程有員警陪同，藍男卻嗆告。（邵柏虎提供）

    新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎說，昨天深夜動保團體進入藍男狗園突襲與救援，全程有員警陪同，藍男卻嗆告。（邵柏虎提供）

    2025/08/12 22:22

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎昨天深夜，參與踢爆新埔山區藍姓男子狗園如同「煉獄」的行動，今晚以「救援受虐與死亡的狗狗，卻被威脅提告？」為題，抨擊藍男讓動物受苦卻裝成被害者，完全推卸責任，還放話聲稱要對「入侵狗園的人」提告，他說自己手握憑據，不怕讓司法還原真相。

    邵柏虎說，他和其他動保團體、愛狗人士進入藍男的狗園，全程有新埔警分局員警陪同。當時狗園裡沒有水、沒有食物，許多狗虛弱發抖、無力趴在地上，狀況危急。若再延遲一天，恐怕又會多幾條生命逝去。他全程錄影，當下就通報給新竹縣動物保護防疫所。

    他說，很多人看到狗主動親近人，就誤以為被親近者對牠們很好，事實是毛孩子從不嫌棄主人提供的環境和食物，只會一心一意愛著人類。

    邵柏虎抨擊藍男沒有做到照顧的責任，還阻止「愛媽」去餵食，事件爆發後就把責任推給「之前付費聘請的餵食員」，但餵食員受雇期間迭遭藍男辱罵，早在5、6月就找了新工作。

    昨晚他看到有狗狗死在堆著飼料袋的籠子裡，更可惡的是，東窗事發後，藍男竟恐嚇愛心媽媽說「如果這事說出去，你要喝農藥自殺」，整晚傳訊辱罵「愛媽」指責她出賣了他、害了他下半輩子。

    邵柏虎要藍男「少在外人面前營造有多愛狗」的形象，他手上就是握有愛心人士給藍男10萬元以照顧2狗的證據，才敢說藍男1隻狗代養費5萬，他希望相關單位徹查藍男惡行，依法嚴懲。

    新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會邵柏虎提供某名「愛媽」和藍男的對話。（邵柏虎提供）

    新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會邵柏虎提供某名「愛媽」和藍男的對話。（邵柏虎提供）

    圖 圖
    圖 圖
