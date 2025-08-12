為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    8/13台鐵南迴線、花東線停駛 西部幹線南下部分停駛

    圖為EMU3000新自強號行經花蓮玉里客城鐵橋。（記者吳亮儀攝）

    圖為EMU3000新自強號行經花蓮玉里客城鐵橋。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/12 20:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應楊柳颱風陸上警報發布，台鐵公司今天（12日）晚間公布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，8月13日12時前南迴線、花東線停駛，西部幹線南下列車則是部分停駛。

    一、 西部幹線（基隆=潮州=枋寮）：

    （一） 對號列車

    下行列車：131次（含）前各次列車正常行駛；117、121、123次行駛至彰化；371、161、111次行駛至潮州；301次全區間停駛。

    上行列車：122次（含）前各次列車正常行駛；162次潮州=南港間正常行駛。

    （二） 區間（快）車：基隆=潮州間正常行駛，潮州=枋寮間視風雨狀況調整。

    二、 東部幹線：

    （一） 北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）：各級列車正常行駛。

    （二） 花東線（臺東=花蓮）：各級列車停駛。

    三、 南迴線（新左營=臺東）：各級列車停駛；411、415次改由花蓮始發。

    四、 支線：正常行駛。

    五、 環島觀光列車1次、2次，藍皮列車5898次、5899次，鳴日廚房6008次、6009次列車各停駛。

    六、 因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

    （一） 臺鐵公司官方網站。

    （二） 臺鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

    （三） 各就近車站（臺鐵公司官方網站各車站聯絡資訊）。

    七、 退、換票及改乘相關訊息

    自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

