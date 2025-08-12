為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    免費停車掰了！北橫遊客中心、慈湖停車場9月收費上路

    北橫遊客中心成功打造北橫新景點觀光效益。（記者李容萍攝）

    2025/08/12 20:50

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局近2年陸續完成慈湖紀念蔣雕塑公園、北橫遊客中心完成優化，每逢假日吸引遊客造訪，2處停車場各有206、34格免費停車格，其中，2023年10月開幕的北橫遊客中心更是重機車友重要休憩據點，假日幾乎全滿，遊客想停都停不到，被審計部桃園市審計處點名未落實使用者付費原則，且為提高政府財務收入，應該參考其他風景區訂定收費機制及相關配套措施，提升風景區管理效能。

    觀旅局長陳靜芳今日表示，慈湖、北橫遊客中心整修活化完成後，市府持續完成相關營運服務，北橫遊客中心2023年底委外經營「北橫之驛」咖啡館，成功打造北橫新景點觀光效益，今年進一步提升慈湖、北橫遊客中心停車場設施機能、重新調整行車動線、裝設照明設備，希望增加兩停車場停車周轉效率。

    市府風景區管理處長廖育儀也說，該處已委託廠商重新評估北橫及慈湖停車場設施機能，考量使用者付費及後續維護管理所需，今年5月已辦理慈湖停車場及北橫遊客中心停車場委外經營，9月1日起開始收費，其小客車平日1小時30元、假日1小時40元、大客車計次每次100元，大小客車前30分鐘免費停車。

    慈湖停車場。（記者李容萍攝）

