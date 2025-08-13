龍德星化危機為轉機！命理師姚本軍揭「4生肖」財運翻身法

姚本軍指，夏天之後，生肖鼠財務焦慮緩解，迎來貴人指點與專業技能加持。示意圖。（資料照）

2025/08/13 00:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年下半年，紫微斗數中的龍德星將帶來轉機與貴人運，成為化解財務困境的重要力量。命理師姚本軍指出，此星象將特別影響四大生肖，幫助他們在不利的財務狀況中找到突破口，迎來財運的爆發。

姚本軍在臉書專頁「紫微斗數 一點通 姚本軍」發文表示，龍德星在財帛、錢財上的關係，將在2025下半年影響四類生肖人，並能在不利財務情境中帶來助力與轉圜。

生肖鼠

姚本軍指出，夏天之後，龍德星會使生肖鼠在人際與財運上逐步獲得改變現狀的契機，緩解財務焦慮，並可能從年長者指點或專業技能中開啟新財源。即使一開始看似無利可圖的機會，也可能轉變成收益之地。

生肖馬

龍德星將對生肖馬者帶來積極助力，象徵因地理位移或角色轉換而獲利的機會增加。這包括跨區經營、海外業務、新市場開發、外派工作或短期出差等。此時期適合跨界合作與異地資源整合，容易結識解圍的合作夥伴。

生肖龍

生肖龍者會感受到龍德星帶來的實質金錢幫助。即便之前財務不順，龍德星能帶來貴人援助，如借貸、融資條件改善及投資回報，逐步緩解壓力。貴人多為默默關注、關鍵時刻伸援手者，助生肖龍迎來柳暗花明。

生肖虎

龍德星對生肖虎者的財運幫助，多來自伴侶、合夥人或舊識重新聯繫。若有財務爭執，將迎來和解機會；單身者可能透過合作或感情對象獲得意外資源。此時適合與人共享利益、分工合作，發揮龍德星好運。

以上為民俗說法 僅供參考

