高鐵8/13中午12時前 全線正常營運

2025/08/12 20:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應楊柳颱風來襲， 台灣高鐵公司今（12日）晚間宣布，明天中午12時以前全線可正常營運，12時以後的營運模式，會在明天（13日）上午9時前宣布公告。

台灣高鐵公司表示，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依據目前各項氣象資訊綜合研判，明天中午12時以前全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。

高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，規劃明天中午12時以後的營運模式，並在明天（13日）上午9時前宣布公告。高鐵公司提醒，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留較充裕的轉乘接駁彈性時間。

台灣高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線的民眾務必加強固定，包括大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定：

1、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2、為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵最新營運服務相關資訊可至台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、台灣高鐵APP；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。＃

