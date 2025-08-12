為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風來襲 陳其邁連跑3區視察抽水機組全力防颱

    高雄市長陳其邁今視察鼓山三路抽水站。（市府提供）

    高雄市長陳其邁今視察鼓山三路抽水站。（市府提供）

    2025/08/12 20:28

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕楊柳颱風來勢洶洶，高雄市長陳其邁今連跑仁武、左營及鼓山等3地，巡察防洪工程與側溝清疏整備情況，要求各單位完成抽排設備檢測，並保持排水暢通，加強巡查全力防颱。

    陳其邁首站勘查仁武排水支流護岸改善應急工程，水利局爭取中央經費1千萬元，改善防洪牆長度105公尺，目前工程已完工，可有效降低工業區及周邊社區淹水風險；對於台鐵左營舊城站前易積水，陳其邁視察左營區翠華路（新莊一路至東門路）排水設施災修工程，水利局投入1600萬元，擴大原側溝斷面，並設置過路連通管匯入中箱涵，同步調整機車道路面高程，加速雨水排放完成改善。

    陳其邁並前往鼓山三路抽水站，檢視抽水機組整備情況，確保運作穩定。水利局表示，為改善鼓山三路與華安街一帶因山區逕流集中、地勢低窪及下游愛河潮位頂托造成積淹水，二期工程設置4部抽水機，總抽水量10CMS，整體工程已完工，提升抽排能力，降低區域淹水風險。

    此外，環保局已動員一千多人，加強主要道路及洩水孔清疏，清疏市區主要道路側溝70.211公里，清除路旁洩水孔堵塞12004件及溝蓋堵塞7174件，合計清運廢棄物266.52公噸，以避免道路積淹水影響交通。

    陳其邁也視察道路側溝清疏作業，感謝清潔隊員在颱風前夕，加強重點路段清疏，確保洩水孔與側溝暢通，降低短延時強降雨對交通影響，明午後至深夜降雨最顯著，請民眾避免進入山區、低窪或地下空間，以維護生命安全。

