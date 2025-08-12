楊柳颱風直撲 屏東縣明天停班停課

縣長周春米（中）主持災害應變中心會議。（屏東縣政府提供）

2025/08/12 20:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今（12）日晚間8點宣布，根據中央氣象署預報資料，屏東縣明（13）日已達停班、停課標準，屏東縣明（13）日全天停止上班、停止上課。

中央氣象署於今（12）日下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報後，屏東縣政府同時將災害應變中心提升為一級開設；屏東縣長周春米表示，楊柳颱風陣風可達10級以上，平均風力7至8級，短短2小時內降雨量恐達200毫米，加上丹娜絲颱風及0728豪雨已使山區累積大量雨量，須嚴防坍方、土石流及淹水災情；呼籲鄉親非必要請勿外出，保護自己也保護他人。

根據縣府災害應變中心資料，楊柳颱風預計於明（13）日上午8時觸陸，晚間7時至10時脫離全台，下午2時至5時為強降雨尖峰時段，潮汐預報為小潮0.99公尺。颱風中心結構扎實，水氣集中於南方，可能引發短時強降雨，須留意0728豪雨致災地點，注意二次災害。預測今日山區24小時雨量達330毫米以上，為大雨至豪大雨等級。

因應楊柳颱風，台電人員完成各項整備。（台電屏東區處提供）

