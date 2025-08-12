楊柳直撲 屏縣原鄉已預防性撤離逾200人

屏縣霧台鄉佳暮村原鄉地區居民預防性撤離至長治百合部落。（屏東縣政府提供）

2025/08/12 19:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應楊柳颱風來襲，屏縣原鄉從今（12）日下午5點起陸續展開預防性撤離，至晚間7點30分，霧台鄉撤離28人，其中7人安置於長治百合部落佳暮村收容處所，泰武鄉撤離183人，其中馬仕部落38人安置在武潭國小佳平分校；另里港分局也協助勸導三地門鄉大社村原鄉地區預防性撤離。

為維護山區居民生命財產安全，屏縣里港警分局表示，員警於今（12）日下午5點開始配合三地門鄉公所執行三地門鄉大社村預防性撤村，共計勸導大社村6戶16人。也呼籲民眾，颱風恐帶來瞬間強陣風及大雨，應盡量避免外出，勿前往山區或海邊活動。

中央氣象署於今（12）日下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報後，屏東縣政府同時將災害應變中心提升為一級開設，縣長周春米主持會議時表示，屏東經歷丹娜絲颱風及0728豪雨，這次颱風挑戰更為嚴峻，各單位務必提高警覺，全力做好防災與應變工作。

縣府各局處的應變措施，包括消防局已通報各編組單位與鄉鎮市公所加強防災，針對易成孤島地區落實災害監測、預警與物資、機具整備；民政處33鄉鎮完成三級開設，並於下午5時掌握各地開設狀況，要求公所即時疏散有危險之虞的地區居民；原民處也已向9原鄉公所發布警戒，並預設撤離方案；社會處確認收容單位備妥，總收容量能達10萬5911人，結合民間單位整備熱食與民生物資。

屏縣三地門鄉大社部落對外聯絡道已在0728西南氣流豪雨中嚴重崩坍。（屏縣里港警分局提供）

屏縣里港警分局員警勸導大社原鄉居民預防性撤離。（里港警分局提供）

