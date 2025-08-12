楊柳颱風來襲 中市地下停車場全面整備防汛措施

因應颱風可能帶來強風豪雨，市府請災害搶修廠商加強整備作業。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕楊柳颱風來襲，台中市有多項重大地下停車場正在開挖施工，交通局已通知轄下停車場全面整備防汛措施及設備，透過提前清淤停車場水溝、排水孔等易積水處，避免水流堵塞積水氾濫；再輔以堆放沙包、測試防水閘門、購置抽水馬達、安排人員留守應變等強化作為，全面預防颱風帶來的損害。

交通局長葉昭甫表示，目前施工中的重大工程及開挖中的工區，如兒童公園地下停車場、敦化公園地下停車場、大肚文中二地下停車場、第二市場（興中）停車場第二標及大台中轉運中心等工程已都加強防災準備，完成防災事項檢點，各工地均安排監工人員輪值留守應變。水湳轉運中心工地物料也加強綑綁及進行排水溝巡檢，另台中車站大平台也預先進行水溝淤泥清理，確保排水狀況正常。

台8臨37便道目前仍依據管制時段開放通行，考量颱風後續恐有持續致災機率，交通局將與公路局中區養護工程分局緊密觀察颱風動向，並視颱風影響情形研判是否開放通行。

此外，由於部份小黃公車及幸福巴士會行駛山區，交通局已請營運單位即時掌握行駛路況並小心安全，乘車民眾皆可透過台中GO及幸福巴士APP即時得知推播路線停駛訊息。

幸福巴士可撥打專線04-25981266（梨山）及04-25912084（自達）洽詢；而865路「豐原–梨山」及865區「谷關–梨山」透過台8線臨37便道往返梨山地區，若道路主管機關宣布通行時段雨量超過行動管理值而取消開放時，865路僅行駛「豐原-谷關」路段、865區停駛，以維護乘客及駕駛員安全。

