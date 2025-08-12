楊柳來襲！霧峰農路中斷尚未復原 加強緊急防護措施

霧峰農路日前因雨中斷尚未復原，吳世瑋勘察指示加強防護設施。（圖：市府提供）

2025/08/12 19:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕7月28日至8月4日連日降雨，導致台中市霧峰山區多處農路中斷，相關中斷道路尚未及復原完成，楊柳颱風又將來襲，台中市民政局長吳世瑋勘察後指示區公所先加強緊急防護措施，以免引發二次災害，待颱風過境後，立即加速推動復建作業。

吳世瑋指出，日前連日強降雨造成霧峰區27條道路受阻，其中6條主要道路及農路中斷，發生土石坍崩、路基流失及路面下陷等情況，嚴重影響龍眼、鳳梨等農作物運輸，對農民生計造成衝擊，區公所雖全力搶通外，後續仍需進行擋土牆修復、農路重鋪及邊坡護坡等災後復建工程，但相關復建工程尚未完成，除要求霧峰區公所儘速完成災損評估並提出復建計畫，加快復建步伐，針對坍崩路段等先加強緊急防護措施，確保當地交通安全與產業穩定發展。

吳世瑋指出，為防範楊柳颱風強風豪雨造成災情，各區公所已針對轄內公園及綠地已完成1166株樹木修剪，防止樹枝斷裂或倒塌影響公共安全；同時針對潛勢易淹水地區，主動加強巡查，並協請環保局清潔隊加強溝渠清淤，目前已完成52條溝渠清淤，確保排水暢通，此外，各區公所已備妥沙包，依指定時間提供民眾領取沙包，截至目前共發放648包，協助民眾防範淹水風險，加強住家防護。

此外，另要求位於災害潛勢溪流沿線的各區公所，務必密切關注降雨量變化，並隨時掌握保全戶名冊及撤離協助情況，一旦發布黃色警戒，應立即進行疏散撤離勸告；若發布紅色警戒，則應勸告或強制居民撤離至安全地點，並妥適安置。

