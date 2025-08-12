青年返鄉傳承阿婆手藝 鄒記菜包從街頭擺攤到榮登米其林推介

鄒記菜包堅持傳統做法，目前提供多種口味來滿足消費者。（鄒記菜包提供）

2025/08/12 19:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025《台灣米其林指南》今天公布必比登推介名單，最令人驚喜的，莫過於新竹縣北埔老街上的鄒記菜包，也榜上有名！不同於一般餐廳，鄒記菜包專賣手工自製菜包；菜包是深具代表性的傳統客家點心，但這家菜包店的背後，有一段青年返鄉傳承阿婆手藝的感人故事。

北埔鄒記菜包的創辦人鄒甘美妹阿婆，原本在家幫忙看顧4個孫子，等到孫子一個個長大，她在鄰居的提議下，開始嘗試製作客家菜包，並在慈天宮附近擺攤，聽取客人的意見調整做法，歷經10年不斷用心改良，鄒記菜包漸漸打出了名號；但因為手工製作限量販售，每天中午開賣前就吸引客人排隊購買，經常不到2個小時就搶購一空。

從小由阿婆帶大的孫子鄒竣宇，投入陸軍志願役期間，一放假就回家幫忙阿婆，因為捨不得年事漸長的阿婆，每天忙得不可開交，雖然明知做吃的很辛苦，10年前退伍後仍決定返鄉跟阿婆學做菜包，不讓阿婆的手藝中斷。

一開始，鄒竣宇平日備料，每週六、日在中正路租屋開店，並推出菜包禮盒，主打艾草和原味兩種傳統口味，主要餡料有蘿蔔絲、瘦豬肉、紅蔥頭、蝦仁、香菇等，都是精挑細選、真材實料，且堅持傳統做法，自製艾草，自炸豬油，並摘採自家的柚子樹葉取代墊菜包的烘焙紙，蒸熟過程讓柚葉香氣也能入味。

鄒記菜包經由熟客口碑相傳，銷量越來越多，除了研發新口味，增加人力到10名工作人員，也在鄧南光影像紀念館對面開設分店，並提供官網線上訂購。目前，菜包口味除有白蘿蔔絲、乾蘿蔔絲、素蘿蔔絲、菜脯丁、客家酸外，進一步應客人許願，推出紅豆艾草包和芋泥艾草包兩種甜口味，還有賣沒包餡的艾草粄。

鄒竣宇說，今年3月間接獲台灣米其林必比登推介的通知，提供資料參與評比，他們才知道「祕密評審」有來買過菜包，當下覺得非常驚訝！抱著試試看的心態配合，沒想到真的入選。這項好消息給予鄒記菜包很大的鼓舞，感謝評審和顧客們的肯定，以及自由時報在他創業時曾經獨家報導，團隊會繼續努力製作優質菜包，延續客庄道地的美味小吃。

鄒記菜包的餡料都是精挑細選、真材實材。（鄒記菜包提供）

2025《台灣米其林指南》今天公布必比登推介名單，新竹縣北埔老街上的鄒記菜包也榜上有名！（鄒記菜包提供）

菜包是深具代表性的傳統客家點心。（鄒記菜包提供）

鄒記菜包位於北埔鄉中正路的原創店。（鄒記菜包提供）

鄒記菜包新分店。（鄒記菜包提供）

