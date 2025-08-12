為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    青年返鄉傳承阿婆手藝 鄒記菜包從街頭擺攤到榮登米其林推介

    鄒記菜包堅持傳統做法，目前提供多種口味來滿足消費者。（鄒記菜包提供）

    鄒記菜包堅持傳統做法，目前提供多種口味來滿足消費者。（鄒記菜包提供）

    2025/08/12 19:31

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025《台灣米其林指南》今天公布必比登推介名單，最令人驚喜的，莫過於新竹縣北埔老街上的鄒記菜包，也榜上有名！不同於一般餐廳，鄒記菜包專賣手工自製菜包；菜包是深具代表性的傳統客家點心，但這家菜包店的背後，有一段青年返鄉傳承阿婆手藝的感人故事。

    北埔鄒記菜包的創辦人鄒甘美妹阿婆，原本在家幫忙看顧4個孫子，等到孫子一個個長大，她在鄰居的提議下，開始嘗試製作客家菜包，並在慈天宮附近擺攤，聽取客人的意見調整做法，歷經10年不斷用心改良，鄒記菜包漸漸打出了名號；但因為手工製作限量販售，每天中午開賣前就吸引客人排隊購買，經常不到2個小時就搶購一空。

    從小由阿婆帶大的孫子鄒竣宇，投入陸軍志願役期間，一放假就回家幫忙阿婆，因為捨不得年事漸長的阿婆，每天忙得不可開交，雖然明知做吃的很辛苦，10年前退伍後仍決定返鄉跟阿婆學做菜包，不讓阿婆的手藝中斷。

    一開始，鄒竣宇平日備料，每週六、日在中正路租屋開店，並推出菜包禮盒，主打艾草和原味兩種傳統口味，主要餡料有蘿蔔絲、瘦豬肉、紅蔥頭、蝦仁、香菇等，都是精挑細選、真材實料，且堅持傳統做法，自製艾草，自炸豬油，並摘採自家的柚子樹葉取代墊菜包的烘焙紙，蒸熟過程讓柚葉香氣也能入味。

    鄒記菜包經由熟客口碑相傳，銷量越來越多，除了研發新口味，增加人力到10名工作人員，也在鄧南光影像紀念館對面開設分店，並提供官網線上訂購。目前，菜包口味除有白蘿蔔絲、乾蘿蔔絲、素蘿蔔絲、菜脯丁、客家酸外，進一步應客人許願，推出紅豆艾草包和芋泥艾草包兩種甜口味，還有賣沒包餡的艾草粄。

    鄒竣宇說，今年3月間接獲台灣米其林必比登推介的通知，提供資料參與評比，他們才知道「祕密評審」有來買過菜包，當下覺得非常驚訝！抱著試試看的心態配合，沒想到真的入選。這項好消息給予鄒記菜包很大的鼓舞，感謝評審和顧客們的肯定，以及自由時報在他創業時曾經獨家報導，團隊會繼續努力製作優質菜包，延續客庄道地的美味小吃。

    鄒記菜包的餡料都是精挑細選、真材實材。（鄒記菜包提供）

    鄒記菜包的餡料都是精挑細選、真材實材。（鄒記菜包提供）

    2025《台灣米其林指南》今天公布必比登推介名單，新竹縣北埔老街上的鄒記菜包也榜上有名！（鄒記菜包提供）

    2025《台灣米其林指南》今天公布必比登推介名單，新竹縣北埔老街上的鄒記菜包也榜上有名！（鄒記菜包提供）

    菜包是深具代表性的傳統客家點心。（鄒記菜包提供）

    菜包是深具代表性的傳統客家點心。（鄒記菜包提供）

    鄒記菜包位於北埔鄉中正路的原創店。（鄒記菜包提供）

    鄒記菜包位於北埔鄉中正路的原創店。（鄒記菜包提供）

    鄒記菜包新分店。（鄒記菜包提供）

    鄒記菜包新分店。（鄒記菜包提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播