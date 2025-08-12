麻豆文旦落果轉化成手抄紙 公益認購助災區

南無南漫生活實驗基地以文旦落果開發出手抄紙、柚皮萃取液等文旦再生商品，總爺藝文中心同步展售，一半收入將捐給台南市社會救助金專戶。（記者劉婉君攝）

2025/08/12 19:36

〔記者劉婉君／台南報導〕7月初丹娜絲颱風重創麻豆文旦，柚園滿地落果的畫面震撼許多民眾，總爺藝文中心駐村藝術家劉鳳鴒及由一群青年共同創立的「南無南漫生活實驗基地」，不約而同以文旦落果開發手抄紙，南無南漫生活實驗基地更舉辦公益認購活動，文旦再生商品的一半收入將捐贈給「台南市社會救助金專戶線上捐款平台」，希望為災區重建盡一份心力。

南無南漫生活實驗基地長期關注在地議題，看到麻豆文旦受到颱風重創後，即發起「台南文旦落果再生計畫」，號召志工進入果園撿拾落果，並開發出手抄紙與柚皮萃取液，16日下午在總爺藝文中心舉辦柚皮手抄紙親子工作坊，報名已額滿，總爺藝文中心販賣部將同步販售相關商品，參與公益認購活動，希望讓消費也能成為善的循環，幫助災區重建。

活動發起人李立丞表示，從文旦落果到手抄紙，歷經了1週左右的反覆實驗與比例拿捏，因落果泡過泥水及碰撞，狀況不佳，5至6顆才能做出1張手抄紙，依比例不同，分為多柚款及多質款，有些還可看到文旦果肉，可作為書籤或明信片使用，柚皮萃取液則可用來消毒，或製作洗潔液、防蚊液等使用。

劉鳳鴒則以「修復」的概念，希望透過藝術創作，為土地做一些事，經過2週的實驗，將文旦落果的纖維與火龍果、報紙紙漿等結合，製作成手抄紙。她說，由於柚子的纖維特別容易發霉，過程中試過曬乾、噴槍及烤箱烘烤等方式，終於完成作品，並將於18、19日舉辦工作坊，目前也已額滿。

總爺藝文中心駐村藝術家劉鳳鴒以文旦落果結合火龍果等纖維，製作手抄紙。（記者劉婉君攝）

