為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    麻豆文旦落果轉化成手抄紙 公益認購助災區

    南無南漫生活實驗基地以文旦落果開發出手抄紙、柚皮萃取液等文旦再生商品，總爺藝文中心同步展售，一半收入將捐給台南市社會救助金專戶。（記者劉婉君攝）

    南無南漫生活實驗基地以文旦落果開發出手抄紙、柚皮萃取液等文旦再生商品，總爺藝文中心同步展售，一半收入將捐給台南市社會救助金專戶。（記者劉婉君攝）

    2025/08/12 19:36

    〔記者劉婉君／台南報導〕7月初丹娜絲颱風重創麻豆文旦，柚園滿地落果的畫面震撼許多民眾，總爺藝文中心駐村藝術家劉鳳鴒及由一群青年共同創立的「南無南漫生活實驗基地」，不約而同以文旦落果開發手抄紙，南無南漫生活實驗基地更舉辦公益認購活動，文旦再生商品的一半收入將捐贈給「台南市社會救助金專戶線上捐款平台」，希望為災區重建盡一份心力。

    南無南漫生活實驗基地長期關注在地議題，看到麻豆文旦受到颱風重創後，即發起「台南文旦落果再生計畫」，號召志工進入果園撿拾落果，並開發出手抄紙與柚皮萃取液，16日下午在總爺藝文中心舉辦柚皮手抄紙親子工作坊，報名已額滿，總爺藝文中心販賣部將同步販售相關商品，參與公益認購活動，希望讓消費也能成為善的循環，幫助災區重建。

    活動發起人李立丞表示，從文旦落果到手抄紙，歷經了1週左右的反覆實驗與比例拿捏，因落果泡過泥水及碰撞，狀況不佳，5至6顆才能做出1張手抄紙，依比例不同，分為多柚款及多質款，有些還可看到文旦果肉，可作為書籤或明信片使用，柚皮萃取液則可用來消毒，或製作洗潔液、防蚊液等使用。

    劉鳳鴒則以「修復」的概念，希望透過藝術創作，為土地做一些事，經過2週的實驗，將文旦落果的纖維與火龍果、報紙紙漿等結合，製作成手抄紙。她說，由於柚子的纖維特別容易發霉，過程中試過曬乾、噴槍及烤箱烘烤等方式，終於完成作品，並將於18、19日舉辦工作坊，目前也已額滿。

    總爺藝文中心駐村藝術家劉鳳鴒以文旦落果結合火龍果等纖維，製作手抄紙。（記者劉婉君攝）

    總爺藝文中心駐村藝術家劉鳳鴒以文旦落果結合火龍果等纖維，製作手抄紙。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播