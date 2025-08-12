為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北客家美食節 結合線上人氣票選及實體活動打造都會客味體驗

    台北市客家事務委員會舉辦首屆「2025台北客家美食節」，邀請北市餐飲業者推出創新與經典客家料理，結合線上人氣票選、實體活動及企業合作行銷，打造專屬台北的都會客味體驗。（台北市客委會提供）

    台北市客家事務委員會舉辦首屆「2025台北客家美食節」，邀請北市餐飲業者推出創新與經典客家料理，結合線上人氣票選、實體活動及企業合作行銷，打造專屬台北的都會客味體驗。（台北市客委會提供）

    2025/08/12 20:44

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客家事務委員會今（12日）舉辦首屆「二〇二五台北客家美食節」開幕記者會，邀請北市餐飲業者推出創新與經典客家料理，結合線上人氣票選、實體活動及企業合作行銷，打造專屬台北的都會客味體驗。客委會說明，即日起至10月12日前上網票選人氣客家料理，週週抽家樂福及超商禮券、月月抽客家美食節試吃券。另外，至餐廳消費指定料理，登錄還可以抽東京雙人來回機票以及Apple Watch等大獎。

    北市副市長林奕華在開幕記者會感謝41家台北在地餐廳，以及台鐵公司、鮮芋仙、台北福華大飯店、台北凱達大飯店等四大企業熱情響應，透過美食讓大眾了解客家文化在台北得以保存且不斷創新。北市客委會主委吳文德表示，「客家文化是台北多元族群的重要組成，客家人口約45萬人，而美食則是文化交流最有溫度的語言，其實在台北市的大街小巷內皆可品嚐到美味的客家菜。」

    吳文德說，二〇二五台北客家美食節以「食在好尞」為主題，邀請北市具代表性的店家推出料理參與「台北客家美食節人氣票選活動」，讓市民選出台北市客家美食人氣店家，並預計邀請人氣店家在10月「台北客家義民嘉年華」現場與台北客庄小禾埕市集實體擺攤，讓民眾可以在活動現場一次品嚐。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播