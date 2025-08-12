楊柳颱風逼近！澎湖8/13海空運全斷 機場湧候補人潮

楊柳颱風封鎖澎湖海空運交通，澎湖機場湧入候補旅客。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱楊柳步步逼近，全台都在暴風範圍內，澎湖縣政府今（12）日下午成立防颱指揮中心，根據中央氣象署資料顯示，將出現10至13級強陣風，因此明（13）日海空運全斷，再度成為孤島。消息傳出，澎湖機場再度湧現候補人潮，立榮航空緊急調度1班往台北加班機，但現場仍有數百人候補。

澎湖縣政府今日下午召開「楊柳」颱風整備會議，針對防颱措施、各項災害應變及民生供應等進行部署與討論，預估颱風將於13日影響澎湖最劇，縣長陳光復提醒鄉親務必提前做好防颱準備，特別注意防範強風、豪雨及低窪地區淹水等情形，確保生命財產安全。

陳光復表示，「楊柳」颱風所帶來的風雨極可能對澎湖造成顯著影響，他特別提醒相關單位務必加強排水溝渠疏通、漁工安置及養殖設施防護，並呼籲漁船儘速返港、加強繫纜固定。應變中心也宣布，13日上午9時起海岸港區禁制令生效，船舶一律限制進出港，任何人員不得進入海岸線。

澎湖縣對外海運、空運13日全面停航，據統計，目前約5000位旅客滞留，陳光復指示旅遊處颱風過後，全力協助疏運，時間可能要到14日中午以後，澎湖恐將封島一天半；有關獨居長者送餐事宜，社會處表示，已將13日的餐食以代餐先行送達長者家中，預做準備。

楊柳颱風來襲，大型海上工作平台船開抵龍門港避風。（黃善暘提供）

