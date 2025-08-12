彰化火葬場環評沒過！委員列7大疑點 要縣府補件再審

彰化環評委員會今天第一次審查火葬場開發案，經過4個小時討論，要求開發單位、彰化縣政府補充修正意見後再審。（記者張聰秋攝）

2025/08/12 19:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府環境影響評估審查委員會今天（12日）下午首度審查彰化縣首座火葬場「彰化縣生命園區」開發案，傍晚結果出爐，要求開發單位、彰化縣政府民政處針對委員們提出包括選址合理性的說明共7項要點，重新補充、修正後，擇期再審。

縣府外聘14名委員，今天有8人出席，過半數依法召開第一次審查會議，開會討論聆聽列席人員意見，經過4個多小時審查，委員們表決做出再審決議。雖未達到二林芳苑反火葬場自救會訴求不同意開發或進入第二階段環境影響評估，自救會仍呼籲審查應公開、公正、透明。

自救會總幹事袁震權表示，二林人現在這個地方還能生存，若設置了火葬場帶來污染，請問，我們何去何從？距離自救會希望的撤案還有一段很長的路，希望委員會做出最公正、最透明、最公開的審查，學者與政府不要有默契上的認知，輕易通過審查。縣長王惠美明年就卸任了，時間倉促，這麼重大的案子是否應讓下一屆的縣長有更多的時間來討論，不要急就章的急於通過而通過。

環評委員要求補充、修正內容包含：

一、應再補充選址之合理性說明。

二、應再補充說明開發範圍聯外道路規劃，並再評估特殊時節的停車場外溢需求。

三、應再評估空氣污染物的排放量及敏感受體。

四、此區域為地下水補注區，應增加地下水補注量。

五、因應極端氣候，應加強滯洪池設計規劃。

六、應補充對當地農業生產之影響。

七、應強化民意溝通，瞭解當地居民關切事項，並提出解決方案。

環評審查前，600多位民眾在場外抗爭要求進入2階環評。（記者張聰秋攝）

