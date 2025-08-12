楊柳颱風來襲 水公司六區處請民眾儲水備用 台電籲防地下室淹水

台電台南區處預先於台南運河變電所安裝防水閘門。（台電台南區處提供）

2025/08/12 18:56

〔記者王俊忠／台南報導〕中央氣象署已於12日下午對「楊柳」颱風發布海上陸上警報，路徑預測將影響台灣南部地區，帶來的強風豪雨恐對台南地區有相當影響，導致曾文、南化水庫原水濁度飆高，影響下游淨水場取水及民眾用水，自來水公司六區處已加強戒備因應，請用戶視用水需求先儲水備用並節約用水。

水公司六區處為供應穩定的自來水給大台南地區用戶，已通令所屬各單位先辦理設備檢點確認，嚴加戒備以防範豪雨及強風造成供水設備損壞，各淨水場盡全力維護供水穩定。如有必須通知用戶知曉之事情，台水公司將於平面媒體、走馬燈、里長簡訊等管道發布訊息，用戶亦可進入台水公司網站（http://www.water.gov.tw/）查詢，或撥1910之24小時免付費電話洽詢。

台電台南區處也已成立緊急應變小組，召開防颱整備會議，因應重點區域如楠西、南化等山區服務所，加強巡視及樹修作業，防止瞬間強陣風導致樹木、電桿傾倒，亦針對轄區內各變電所巡視，也特別對較低漥地區的變電所（如運河及安順）做好防水閘門、備妥沙包，並完成抽水機測試。

台電呼籲提供配電場所用戶，應設置防水患因應措施，尤其抽水站等不能停電的單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備。有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電台南區處並說，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電會盡速派員搶修。若發生零星停電事故，請民眾多利用「台灣電力APP」，或登入台電官網 （http://www.taipower.com.tw） 「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，只要輸入停電地址、停電狀況等，可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或可撥打台南區處停電通報電話06-2160121。

自來水公司六區處對發電機進行檢點整備。（自來水公司六區處提供）

