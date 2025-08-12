中捷綠線明年估再虧損6.58億 35億資本額今年用罄

台中捷運目前僅綠線上路營運。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/12 18:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中第2條捷運藍線終於在6月動工，但台中捷運目前仍僅有一條綠線上路營運，營運持續虧損，中捷公司今提報明年度事業計劃書，估明年平均日運量雖可望提高到4萬9600人次，比目前日運量4萬5957人次增加，明年收入可達5億5千餘萬，因人事等成本支出估需12億餘，估明年度恐持續虧損6億5800餘萬元，交通局預估今年35億資本額恐就會用罄，已提增資20億因應。

中捷綠線通車營運4年多，因僅1條捷運路線，每年均面臨虧損，審計部台中市審計處指出，中捷2022至2024年運量均不如預期，截至去年，累計虧損已達31.2911萬餘元，已佔35億資本額的89.4%。

中捷公司今在市政會議提出明年度事業計畫書，提及中捷日平均運量逐年提升，2024年平均日運量為4萬3192人次，今年至目前已增到日運量4萬5957人次，成長6.4%，明年中捷邁向通車第6年，提出明年營運目標，日運量可望提升到4萬9600人次，全年總運量拚1810萬人次。

中捷公司指出，財務目標預估明年包括客運、廣告等其他收入可達5億5千餘萬元，包括人事、水電、維修保養等支出，估明年需12億餘元，預計明年虧損6億58878元。

交通局預估，中捷原35億資本額今年恐就會用罄，已提增資20億因應，自明年起編列。

中捷公司指出，參考國內捷運營運經驗，須待捷運路網成形後才能達到經濟規模效益，目前仍須面臨營運虧損嚴峻挑戰，在藍線興建完成、投入營運前，將繼續致力開源節流，以拓展附業增加收入，並抑減成本費用等，提昇經營績效。

