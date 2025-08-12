楊柳颱風來勢洶洶 農業部：留意土石流警戒！

中颱楊柳直撲台灣，農業部啟動相關應變。（翻攝自農業部臉書）

2025/08/12 18:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳來勢洶洶，氣象署已發布陸上颱風警報，農業部今（12日）呼籲農漁民做好防颱準備，農村水保署將監測各地區降雨，適時發布土石流與大規模崩塌紅黃色警戒，並請相關單位嚴防土石流與大規模崩塌，預先準備災防應變措施，必要時要進行預防疏散。

台灣尚未自丹娜絲風災復原，又遇中颱楊柳，氣象署預報指出，楊柳可能在明天影響最劇烈，農業部特別提醒嘉義以南地區的農漁民，要及早採取防颱措施，避免災損擴大，也已請漁業廣播電台及漁業通訊電台加強廣播，請海上作業漁船密切注意天氣動態，做好防範。

農業部表示，農水署也已加強防汛準備工作，加強清淤，確保設施正常運作，林業保育署則呼籲民眾颱風期間勿前往山區，即起依天氣預報預警休園與林鐵停駛。

針對農畜產品供應部分，農業部表示，將加強調控並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節；並請各相關產業單位及農業部各改良場所持續密切注意颱風路徑及雨量變化、掌握最新災情，勘災作業將從速、從簡，評估免現勘可行性，提升勘災通報效能，加速啟動相關品項救助公告、申領與農業保險協助。

