    首頁　>　生活

    黃偉哲視察七股西寮 指「丹娜絲」後加高海堤應能提昇防洪韌性

    台南市長黃偉哲視察七股西寮社區防災整備情況。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲視察七股西寮社區防災整備情況。（台南市府提供）

    2025/08/12 18:47

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著楊柳颱風進逼台灣，南市政府於今（12）日下午4點30分將災害應變中心提升為一級開設，各單位進駐整合各項防救災資源，嚴陣以待，全力守護民眾安全。台南市長黃偉哲傍晚前往七股區西寮社區，巡視防災整備情況。他指出，西寮在上次丹娜絲颱風期間受到嚴重災情衝擊，市府針對防護設施與抽水能量進行全面強化，務求在颱風來襲時保障居民安全。

    黃偉哲表示，丹娜絲風災後，市府在最短時間內採取應急方式，將西寮社區海堤加高60公分、長度600公尺，作為第一道防線，降低海水倒灌風險。由於此次颱風為中潮期，並非大潮或百年大潮，若潮位不高，防線可有效發揮作用。

    針對社區內積水問題，他表示，此次已提前在西寮布設三台移動式抽水機，並全面完善備用電力與發電機配置，以防颱風造成停電時抽水作業中斷。此外，針對獨居長者與弱勢居民，市府也主動徵得居民同意，提前進行撤離安置，確保颱風期間人員安全。

    水利局補充，丹娜絲颱風當時曾帶來5.7公尺浪高及1.02公尺暴潮位，造成西寮地區排水不及，災後緊急完成西寮社區600公尺防洪牆加高，以及將軍區青鯤鯓社區西南航道400公尺堤防加高工程。後續亦向行政院爭取17.6億元治水經費，推動包括七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門及社區抽水設備與排水路改善等整體防護計畫，全力提升沿海防洪與抗災韌性。

    丹娜絲風災後，七股西寮地區仍在復原中。（記者洪瑞琴攝）

    丹娜絲風災後，七股西寮地區仍在復原中。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府加強楊柳颱風防颱整備，七股西寮已布設三台移動式抽水機。（台南市府提供）

    台南市府加強楊柳颱風防颱整備，七股西寮已布設三台移動式抽水機。（台南市府提供）

