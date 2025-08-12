楊柳颱風來襲 中市災變中心升級一級開設全面戒備

台中市加強各式防颱準備。（圖：市府提供）

2025/08/12 18:48

〔記者蘇孟娟／台中報導中〕中央氣象署今已發佈中颱楊柳陸上颱風警報，預計颱風中心明天（13日）中午前後接近台灣，台中市政府災害應變中心升級一級開設，各局處全面戒備加強防汛防災應變機制，呼籲民眾提高警覺、提前準備。

消防局指出，因應楊柳颱風來襲，市府已整合消防、警察、建設、水利等單位昨晚（11日）成立災害應變中心三級開設，今日因應颱風轉強，提升為一級開設，同時將市內各大山域、水域劃為公告警戒區，提醒民眾避免進入山區與海邊，屢勸不聽者最高可開罰25萬元。

水利局表示，已全面檢測境內5座抽水站，並備妥移動式抽水機239台、沙包2萬包、防汛鼎塊618塊，另針對高積（淹）水潛勢區、排水瓶頸河段清淤作業，累計長度已達約84.81公里，轄管滯洪池亦視水位變化進行預防性排空因應。

建設局指出，台中市車行地下道目前計16座，皆已完成機電設備及抽水設備的測試運轉，並於53處易淹水點以智慧應用監視器及水位感測器，可隨時遠端監控地下道水位；另針對各在建工程（大肚和美跨河橋梁、埤豐橋改建、東豐快、台中巨蛋等）加強圍籬及施工材料加固及各項防汛措施，以確保市民及工地防汛安全。

民政局則已請各區公所全面啟動防颱整備作業，目前民眾已領取648包沙包；此外，針對易淹水地區，各區公所已加強排水設施巡查與清淤作業，已完成清淤52條，並要求緊急應變廠商整備充足機具與人力，對於劃定的特定警戒區域及可能成為孤島的地區，已預先規劃疏散撤離與收容安置措施。

觀光旅遊局指出，已發函要求各危險水域主管機關加強巡查、宣導、警示及安全維護措施，避免民眾前往河川、野溪、海邊等從事水域活動，轄管的后豐鐵馬道（花梁鋼橋及九號隧道）、東豐自行車道（梅子鐵橋）、新田登山步道、大坑 14 條登山步道，以及大安濱海樂園沙灘區及海域，已於今日下午4時起全面預警性封閉，禁止進入，確保安全。

