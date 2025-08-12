為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉南2萬受損房屋恐不敵楊柳颱風 政院緊急要求啟動勸離

    南部多數平房受創屋頂仍未修復，楊柳颱風可能為台南與嘉義帶來強風豪雨。（行政院提供）

    南部多數平房受創屋頂仍未修復，楊柳颱風可能為台南與嘉義帶來強風豪雨。（行政院提供）

    2025/08/12 18:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕南部多數平房受創屋頂仍未修復，楊柳颱風可能為台南與嘉義帶來強風豪雨。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（12）日緊急要求地方政府加強巡查受損屋頂帆布綁固，必要時預先啟動勸離與安置，並特別留意獨居長者與需要關懷的族群，防止二次災害發生。

    前進指揮所指出，根據氣象預估，楊柳颱風將於13日上午至14日清晨影響台灣，中部地區累積雨量可達100至350毫米，南部地區更可能達250至600毫米，沿海並有9至10級強陣風。

    前進指揮所提及，台南市目前仍有逾2萬戶受損房屋，其中部分僅以帆布覆蓋屋頂，前進指揮所已要求台南市政府加強巡查、補強修復或防護，必要時預先辦理勸離與安置，並由各區區長留意獨居老人及需關懷對象，嘉義地區如有類似情形，也同步比照辦理。

    在災後復建方面，截至12日，台南地區已有266家廠商投入修繕，2472戶登記媒合，250戶完成簽約，54戶施工中，48戶已順利完工返家；嘉義縣則洽定137家廠商協助修繕，中央與縣府合作深入鄉鎮探查受損情況，進度穩定推進。

    前進指揮所表示，針對災民生活物資需求，經濟部協調9家家電業者（松下、聲寶、威技、雅光電器、台灣三菱、禾聯家電、台灣格力、嘉捷科技及東元）捐贈930台家電，包括風扇、冰箱、洗衣機、除濕機、電視、微波爐與電子鍋等；另有9家寢具業者（富順棉被、全億寢飾、台灣巧維、牧謀國際、浬福紡織、正羽棉業、萬年寢具、寶松及淯羚）捐出5288件物資，涵蓋床包、枕頭、棉被、毛毯與睡墊，將依地方政府名單與配送地點，直接送達受災戶或指定地點，協助災民儘快恢復基本生活。

    復原前進指揮所強調，自7月30日成立以來，已多次整合中央與地方資源，並配合特別預算、弱勢補助與物資調度，全力推動災後復原與防災整備，確保在颱風來臨前完成必要防護。

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（12）日緊急要求地方政府加強巡查受損屋頂帆布綁固，必要時預先啟動勸離與安置，並特別留意獨居長者與需要關懷的族群，防止二次災害發生。（行政院提供）

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（12）日緊急要求地方政府加強巡查受損屋頂帆布綁固，必要時預先啟動勸離與安置，並特別留意獨居長者與需要關懷的族群，防止二次災害發生。（行政院提供）

    在災後復建方面，截至12日，台南地區已有266家廠商投入修繕，2472戶登記媒合，250戶完成簽約，54戶施工中，48戶已順利完工返家；嘉義縣則洽定137家廠商協助修繕。（行政院提供）

    在災後復建方面，截至12日，台南地區已有266家廠商投入修繕，2472戶登記媒合，250戶完成簽約，54戶施工中，48戶已順利完工返家；嘉義縣則洽定137家廠商協助修繕。（行政院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播