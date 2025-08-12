嘉南2萬受損房屋恐不敵楊柳颱風 政院緊急要求啟動勸離

南部多數平房受創屋頂仍未修復，楊柳颱風可能為台南與嘉義帶來強風豪雨。（行政院提供）

2025/08/12 18:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕南部多數平房受創屋頂仍未修復，楊柳颱風可能為台南與嘉義帶來強風豪雨。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（12）日緊急要求地方政府加強巡查受損屋頂帆布綁固，必要時預先啟動勸離與安置，並特別留意獨居長者與需要關懷的族群，防止二次災害發生。

前進指揮所指出，根據氣象預估，楊柳颱風將於13日上午至14日清晨影響台灣，中部地區累積雨量可達100至350毫米，南部地區更可能達250至600毫米，沿海並有9至10級強陣風。

前進指揮所提及，台南市目前仍有逾2萬戶受損房屋，其中部分僅以帆布覆蓋屋頂，前進指揮所已要求台南市政府加強巡查、補強修復或防護，必要時預先辦理勸離與安置，並由各區區長留意獨居老人及需關懷對象，嘉義地區如有類似情形，也同步比照辦理。

在災後復建方面，截至12日，台南地區已有266家廠商投入修繕，2472戶登記媒合，250戶完成簽約，54戶施工中，48戶已順利完工返家；嘉義縣則洽定137家廠商協助修繕，中央與縣府合作深入鄉鎮探查受損情況，進度穩定推進。

前進指揮所表示，針對災民生活物資需求，經濟部協調9家家電業者（松下、聲寶、威技、雅光電器、台灣三菱、禾聯家電、台灣格力、嘉捷科技及東元）捐贈930台家電，包括風扇、冰箱、洗衣機、除濕機、電視、微波爐與電子鍋等；另有9家寢具業者（富順棉被、全億寢飾、台灣巧維、牧謀國際、浬福紡織、正羽棉業、萬年寢具、寶松及淯羚）捐出5288件物資，涵蓋床包、枕頭、棉被、毛毯與睡墊，將依地方政府名單與配送地點，直接送達受災戶或指定地點，協助災民儘快恢復基本生活。

復原前進指揮所強調，自7月30日成立以來，已多次整合中央與地方資源，並配合特別預算、弱勢補助與物資調度，全力推動災後復原與防災整備，確保在颱風來臨前完成必要防護。

