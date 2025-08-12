丹娜絲重創七股西寮社區 黃偉哲視察楊柳颱風防颱措施

七股區西寮在丹娜絲颱風災情嚴重，台南市長黃偉哲今日傍晚前往西寮巡視楊柳颱風防災整備情況。（市府提供）

2025/08/12 18:17

〔記者王涵平／台南報導〕七股區西寮在丹娜絲颱風災情嚴重，台南市長黃偉哲今日傍晚前往西寮巡視楊柳颱風防災整備情況，強調市府針對防護設施與抽水能量進行全面強化，務求在颱風來襲時保障居民安全。

黃偉哲說明，丹娜絲風災後市府在最短時間內採取應急方式，將西寮社區海堤加高60公分、長度600公尺，作為第一道防線，降低海水倒灌風險。由於楊柳颱風為中潮期，並非大潮或百年大潮，若潮位不高，防線可有效發揮作用。

請繼續往下閱讀...

針對社區內積水問題，他表示，已提前在西寮布設3台移動式抽水機，並全面完善備用電力與發電機配置，以防颱風造成停電時抽水作業中斷。此外，針對獨居長者與弱勢居民，市府主動徵得居民同意，提前進行撤離安置，確保颱風期間人員安全。

水利局指出，丹娜絲颱風當時曾帶來5.7公尺浪高及1.02公尺暴潮位，造成西寮地區排水不及，災後緊急完成西寮社區600公尺防洪牆加高，以及將軍區青鯤鯓社區西南航道400公尺堤防加高工程。後續向行政院爭取17.6億元治水經費，推動包括七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門及社區抽水設備與排水路改善等整體防護計畫，全力提升沿海防洪與抗災韌性。

七股區西寮在丹娜絲颱風災情嚴重，台南市長黃偉哲今日傍晚前往西寮巡視楊柳颱風防災整備情況。（市府提供）

七股區西寮在丹娜絲颱風災情嚴重，台南市長黃偉哲今日傍晚前往西寮巡視楊柳颱風防災整備情況。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法