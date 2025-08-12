普濟殿總幹事宣戰 文史工作者謝奇峰提告恐嚇、妨害名譽

普濟殿總幹事洪忠義（圖）宣戰謝奇峰，強調是表態捍衛王巡醮文化。（記者王姝琇攝）

2025/08/12 18:29

〔記者王姝琇／台南報導〕普濟殿王巡醮將於17日謝燈篙，象徵科儀圓滿，眼看神事即將圓滿，日前普濟殿總幹事洪忠義表態向文史工作者謝奇峰宣戰，謝奇峰沉寂多日後於今天表示，已提告恐嚇、妨害名譽。

普濟殿王巡醮王船9日駐駕安平並舉辦宴王晚會，當時洪忠義上台致詞，公開指稱「謝奇峰說王巡醮不存在，已打壞台灣做王巡醮的種種」此話一出，現場觀眾情緒沸騰。第一時間謝奇峰不予回應。謝奇峰今天受訪說，事件發生後，不僅家人心生恐懼，主持的廣播節目也受影響，為保護自己與家人，前往長樂派出所完成備案並提告。

請繼續往下閱讀...

謝奇峰強調，自己從未說過王巡醮不存在的言論，但公開宣戰言論一出，網友不理性行為已造成家人心生畏懼，甚至有陌生人經過住家前家人都會害怕，甚至不敢出門，決定必須有所作為保護家人。

洪忠義日前受訪時說到，辛苦近一年王船燒化圓滿，「我們做到了！感恩大家。」他再次強調，王巡醮「巡」就是代表著「代天巡狩」，王巡醮科儀絕對存在，「說沒有的人（指謝奇峰），我希望可以來道歉，不然一定宣戰，王巡醮科儀確實有紀錄在冊，說沒有的人是書讀得少。」強調不甘願近一年時間，全體人員的辛苦被一句話毀滅掉，希望可以來道歉。

洪忠義今天前往警局做完筆錄，說明整個事件始末，並強調「宣戰」是表態捍衛王巡醮文化；事後才得知謝疑似被不知名人士恐嚇起底住家地址，導致家人心生恐懼而備案、提告。

普濟殿王巡醮即將圓滿，但人事卻不盡如意。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法