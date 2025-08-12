高雄都會公園二期園區人行道鋪面破損 國土署經費補助改善

高雄都會公園面積近百公頃，是高雄市重要森林綠地。（記者蘇福男攝）

2025/08/12 19:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕位於高雄橋頭、楠梓兩區交界的高雄都會公園，面積近百公頃，是高雄市重要森林綠地，但二期園區人行道鋪面規格不一，且出現破損現象，沿線喬木竄根導致鋪面掀起，不利無障礙通行，立委邱志偉爭取國土署經費改善，工程預計明年啟動，後年中完工。

邱志偉表示，高雄都會公園因面積廣大，綠蔭成林，且緊鄰橋頭新市鎮，每天有大批民眾在公園運動休憩，但二期園區人行道橋新一路及橋新六路長達1.7公里的路段鋪面規格不一，且出現破損現象，沿線喬木竄根導致鋪面掀起，不利無障礙通行，也導致運動民眾跌倒受傷，另沿線缺乏休憩座椅、植栽帶寬度不足，導致喬木生長不良，需進行工程徹底解決。

請繼續往下閱讀...

邱志偉表示，高雄都會公園主管機關為國家公園署國家自然公園管理處青埔管理站，二期園區人行道改善總工程經費3500萬元，國土署補助82%、2870萬元，後續將請高市府公園處協助編列18%配合款，工程預計將由國家公園署代發包，並先進行設計作業，待審查通過預計明年動工，後年中即可完工。

國家自然公園管理處青埔工作站指出，改善工程預計將擴大植栽寬度，讓樹木生長空間更大，人行道將整地順平並改設RC刷毛鋪面，優化人行空間，斜坡緣石將加高做擋水矮墩，將園區排水獨立處理，避免增加地方排水壓力，另沿線將新增座椅、補植行道樹，各路口處落實人行道無障礙，輪椅族也能輕易由斑馬線銜接至園區人行道。

高雄都會公園二期園區人行道鋪面喬木竄根，導致鋪面掀起，不利無障礙通行。（記者蘇福男攝）

高雄都會公園二期園區人行道鋪面規格不一，且出現破損現象。（記者蘇福男攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法