為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    驗車合格照樣吃罰單 女騎士怒控雙標 引發一票網共鳴

    機車騎士發文抱怨，其愛車已通過監理站驗車，卻被警方依排氣管出氣角度不符開罰，示意圖，非當事車輛。（資料照）

    機車騎士發文抱怨，其愛車已通過監理站驗車，卻被警方依排氣管出氣角度不符開罰，示意圖，非當事車輛。（資料照）

    2025/08/12 19:20

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕驗車合格卻仍遭開罰？一名機車騎士發文抱怨，其愛車已通過監理站驗車，噪音與排氣管皆符合法規，卻在路檢時因排氣管出氣角度問題遭警方開罰。貼文曝光後，引發網友共鳴，感嘆「最後受苦的永遠是民眾」。

    網友今日在臉書粉專「爆料公社」發文抱怨，自己的機車已通過監理站驗車，噪音值與排氣管皆符合規定，並完成合法登記。然而，昨日晚間在巷口左轉時卻遭警方攔檢。

    原PO指出，當時警方初步測得噪音值合格後，進一步檢查排氣管，卻指出其出氣口角度未與地面平行，且未低於水平線，認定不符相關規定。原PO當場詢問為何驗車時未被指正，警方僅回應「妳要去問當時驗車的人」，隨後便直接開立罰單。

    對此，原PO不解表示「同一台車、同一個排氣管，監理站說合格，路檢卻因不同解讀開單，甚至沒開驗車單，而是直接開罰」，並感嘆「標準不一致，最後被折騰的永遠是民眾」。

    貼文曝光後，網友紛紛感嘆開單機制缺乏監督，「現在不少會開單的警察都差不多這個鳥樣...有問題請你自行去申訴反應！不去申訴要白繳罰單，去申訴了又耗時耗力，而且還不一定能申訴成功，就算申訴成功撤銷罰單了，那名員警也不會收到任何的懲處！」、「警察覺得有問題就開你罰單，有開單就有業績！有疑問你自己請假去申訴；申訴成功警察也不會被罰，開單業績也不會被撤銷！警察穩賺不賠」。

    此外，還有不少人分享自身經驗，「我的車就原廠排氣管出口，被開過這條，拿到這張當場笑死。也是講說有問題你去申訴！」、「國產小車原廠左右雙出排氣管也是被找麻煩，只會說沒問題驗一下就沒事了，講的我還以為我住監理站隔壁」、「MT-07原廠管也被刁難過，無防燙，原廠就這樣啊」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播