驗車合格照樣吃罰單 女騎士怒控雙標 引發一票網共鳴

機車騎士發文抱怨，其愛車已通過監理站驗車，卻被警方依排氣管出氣角度不符開罰，示意圖，非當事車輛。（資料照）

2025/08/12 19:20

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕驗車合格卻仍遭開罰？一名機車騎士發文抱怨，其愛車已通過監理站驗車，噪音與排氣管皆符合法規，卻在路檢時因排氣管出氣角度問題遭警方開罰。貼文曝光後，引發網友共鳴，感嘆「最後受苦的永遠是民眾」。

網友今日在臉書粉專「爆料公社」發文抱怨，自己的機車已通過監理站驗車，噪音值與排氣管皆符合規定，並完成合法登記。然而，昨日晚間在巷口左轉時卻遭警方攔檢。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，當時警方初步測得噪音值合格後，進一步檢查排氣管，卻指出其出氣口角度未與地面平行，且未低於水平線，認定不符相關規定。原PO當場詢問為何驗車時未被指正，警方僅回應「妳要去問當時驗車的人」，隨後便直接開立罰單。

對此，原PO不解表示「同一台車、同一個排氣管，監理站說合格，路檢卻因不同解讀開單，甚至沒開驗車單，而是直接開罰」，並感嘆「標準不一致，最後被折騰的永遠是民眾」。

貼文曝光後，網友紛紛感嘆開單機制缺乏監督，「現在不少會開單的警察都差不多這個鳥樣...有問題請你自行去申訴反應！不去申訴要白繳罰單，去申訴了又耗時耗力，而且還不一定能申訴成功，就算申訴成功撤銷罰單了，那名員警也不會收到任何的懲處！」、「警察覺得有問題就開你罰單，有開單就有業績！有疑問你自己請假去申訴；申訴成功警察也不會被罰，開單業績也不會被撤銷！警察穩賺不賠」。

此外，還有不少人分享自身經驗，「我的車就原廠排氣管出口，被開過這條，拿到這張當場笑死。也是講說有問題你去申訴！」、「國產小車原廠左右雙出排氣管也是被找麻煩，只會說沒問題驗一下就沒事了，講的我還以為我住監理站隔壁」、「MT-07原廠管也被刁難過，無防燙，原廠就這樣啊」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法