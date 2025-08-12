為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中自助洗衣店破500家 管理自治條例最快年底上路

    台中自助洗衣店管理自治條例最快年底上路。（圖：市府提供）

    台中自助洗衣店管理自治條例最快年底上路。（圖：市府提供）

    2025/08/12 18:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市目前已有535家自助洗衣店，因洗衣店多使用瓦斯、天然氣等供作燃料，台中市經發局調查，僅39%裝設微電腦瓦斯表及緊急遮斷設備，有裝設一氧化碳洩漏偵測器僅48%，考量店家多24小時營運且無人管理，為確保公共安全，中市訂定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例草案」，未依規設置消防相關設備，最高處5萬元罰鍰，草案今獲市政會議通過，送議會審核通過，最快年底前上路。

    台中市經發局長張峯源表示，近年自助洗衣店普及率快速上升，台中已有535家，其中僅177家（33％）設置微電腦瓦斯表、34家（6%）已設置緊急遮斷設備、262家（48%）已設置氣體洩漏偵測器，因洗衣店多以瓦斯、天然氣等供作燃料，且因自助洗衣無人管理並多採24小時營運，為增強風險控管，規範業者導入安全設備並落實定期檢查，督促經營者善盡管理責任，確保公眾安全，因此訂定自治條例。

    張峯源指出，自治條例規範業者除應投保公共意外責任險，並須裝置微電腦瓦斯表或緊急遮斷設備及氣體洩漏偵測器等安全設備，每年應完成2次自主檢查，市府也會組成聯合稽查小組進行專案檢查，違者最高處以5萬元罰鍰並得命令停業。

    台中市長盧秀燕肯定，台中自助洗衣店如雨後春筍成立，法律必須與時俱進規範新興行業，相關自治條例草案獲市政會議通過。

    張峯源說，草案將送市議會審核，若順利通過，最快今年底前公布實施；已設立的自助洗衣店也須在半年內完成相關設備建置，以免受罰。

    至於民眾抱怨最多的噪音、熱氣、空污等擾鄰問題，張峯源說，相關狀況則回歸環保局相關法令管轄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播