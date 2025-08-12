農水署助下營丹娜絲受損民宅修繕 媒合率單日成長37％

農水署協助下營區丹娜絲風災受災戶修繕民宅，不到7天就完工，價格親民還到府服務，農水署署長蔡昇甫透露，消息經過本報披露後，當地鄉親更踴躍媒合簽約，單日成長超過30%。（農水署提供）

2025/08/12 19:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災重創南台灣，許多民宅遭毀損甚至屋頂被掀飛，行政院於7月底成立雲嘉南災後復原前進指揮所，由各部會協助各區民宅與公共工程重建，農業部農水署負責下營區，協助媒合廠商，價格親民施工又快，截至昨日為止有97戶完成媒合，農水署署長蔡昇甫今（12日）表示，隨本報報導後，媒合戶增加到133戶，單日成長37%。

風災後又連日豪雨，許多因風災被毀損的民宅又再度泡水，農水署表示，隨政院成立前進指揮所，立刻會同下營區公所盤查房屋受損情況，並媒合廠商簽約，有受災戶李太太表示，提出申請的隔天，農水署與下營區公所就來場勘，第3天簽約備料，第4天開工，第6天就完工，不到一週就可恢復原本的生活。

請繼續往下閱讀...

還有受災老夫妻住在傳統三合院，廚房屋頂都被掀翻，無法自煮的老夫妻非常不適應，在農水署協助下，不到3天就修繕完成，老夫妻又可在家烹調，回復正常生活。

農水署表示，因修復快加上價格親民，加上機制程序簡便，下營當地居民報修踴躍，目前已有97戶完成媒合，農水署署長蔡昇甫表示，隨消息見諸媒體後，當地居民更踴躍，也對該媒合更放心，從97戶單日成長到133戶。

蔡昇甫進一步指出，民宅修繕媒合該署採到府服務，希望可更方便民眾，很多居民反映，之前因台南受災面積廣，但可承作的工程包商不足，甚至還遇到坐地起價，甚至還有居民遭遇詐騙，繳交訂金後，原工程人員消失等，隨農水署進駐後快速媒合廠商，價格透明外，簽約等都有農水署人員見證，工程完工後，台南市府還提供2年保固。

蔡昇甫表示，為進一步推廣，將擬透過里長等廣播宣導，希望更多下營居民使用該服務，盡速恢復正常生活。

農水署補充說明，屋受損面積達20平方公尺（約6坪）以上者，只要是在8月31日前透過政府媒合機制完成簽約，政院將加碼補助每戶2萬元支付其工程尾款，也提醒下營區里民因丹娜絲風災受損房屋有修繕需求，可直接到下營區公所登記，該署將儘速安排媒合優質廠商，協助儘速復原受損房屋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法