北市住宅用電量連3年增長 環保局分析原因

北市住宅用電量連3年增長，環保局氣候科科長周貝倫說，經濟活絡以及推動運具電動化等原因，導致用電成長。圖為台北市警察局自2019起，購置電動機車用於汰換現行老舊燃油警用機車。示意圖。（資料照）

2025/08/12 19:32

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市府推淨零碳排，訂定階段性減量目標，溫室氣體排放量長期呈下降趨勢。然而，根據113年審計報告，北市雖在112年用電量創新低，但113年電量為152.94億度，較前年增長1.84億度。其中務業及住宅部門113年用電量較112年分別增加1.64億度、1.30億度，住宅部門用電量則自111年起，連續3年成長。周貝倫今（12日）解釋，因經濟活絡等故用電成長，北市也施行「淨零管理自治條例」，並舉辦活動，鼓勵節電。

環保局在審計報告回覆，112年後，因疫情解封、景氣復甦、設籍人口增加、交通運輸電動化增加用電，導致溫室氣體排放量增加，後續將配合「臺北市淨零排放管理自治條例」推動節電減碳方案。環保局氣候科科長周貝倫也說，經濟活絡以及推動運具電動化等原因，導致用電成長。

周貝倫提到，「臺北市淨零排放管理自治條例」已於今年1月22日施行，要求本市能源使用大戶應設置一定比例再生能源設備、儲能或購置綠電憑證，也禁止觀光旅館業及旅館業提供一次性備品、公私場所販售餐飲也不得免費提供一次性餐具，並規定一定規模事業應提報廢棄物減量計畫。

周貝倫說明，環保局補助社區住宅設置創能儲能及節能設備及低收入戶汰換1級能效設備；辦理「淨零拚轉型，節電3%獎百萬」抽獎活動，鼓勵民眾從日常生活節電。周貝倫補充，產業局亦成立產業節能淨零輔導團輔導能源大戶節能轉型、服務業汰換節能補助、推廣多元節能行動等，協助企業轉型。

北市雖在112年用電量創新低，但113年電量為152.94億度，較前年增長1.84億度。（截自審計報告）

