楊柳颱風還在增強！ 陸警範圍擴大至10縣市

中度颱風楊柳海上陸上颱風警報。（取自中央氣象署官網）

2025/08/12 18:01

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳來勢洶洶，中央氣象署指出，楊柳颱風目前持續向西北西轉西北進行，氣象署持續發布海上陸上颱風警報，且範圍擴大至花蓮、台東、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等10縣市，花東、嘉義、南部、澎金地區週三整天需注意強風豪雨。

中央氣象署說明，楊柳颱風今日下午5時位於台東的東南東方約500公里處海面，以每小時25轉28公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速相當於12級風，七級風平均暴風半徑維持120公里，在過去3小時內略為增強，後續颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員朱美霖提醒，楊柳颱風將以較快速度接近台灣東南方近海，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，其中陸警範圍擴及花蓮、台東、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市，海警範圍則維持台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽。

朱美霖指出，楊柳颱風暴風圈預計於明日清晨接觸台東附近陸地，並持續往西北前進，大約中午前後將以中度颱風巔峰強度登陸台東地區，接著在同日中午至下午往西北方向通過台灣陸地，預估屆時陸警最大範圍可擴及苗栗以南及花東地區。

因楊柳颱風移動速度較快、在陸地停留時間較短，受中央山脈影響相對有限，將於同日傍晚從台南附近以中度颱風強度出海，接續影響澎湖地區，並於週四從金門登陸中國，中央氣象署最快會在週四清晨同步解除海陸警。

此外，朱美霖說，明日上午颱風中心抵達台灣東南方近海，將造成各地風勢增大，沿海空曠地區有較強陣風，明日中午至下半天有較強風勢，花東首當其衝，白天全台各地、澎金風勢尤其強勁，雖中部以北地區影響相對較小，但沿海空曠地區、大台北地區可能有強勁陣風，可達9至10級。

降雨方面，今日深夜至明晨就會逐漸有降雨出現，明日東半部地區至高屏降雨趨於明顯，隨著颱風往西北通過陸地，並移動到山脈的西側後，嘉義以南陸地下半天雨勢加劇，澎湖地區在明天的傍晚至晚間左右也有強降雨，且需注意海面的輻合雨帶帶來短延時強降雨。

天氣提醒。（中央氣象署提供）

楊柳颱風影響情況。（中央氣象署提供）

風力預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

陸上強風特報。（中央氣象署提供）

降雨預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法