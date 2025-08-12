週三全台陸上強風特報！ 台東恐颳14級以上強陣風

氣象署今（12日）下午5點18分針對全台發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署官網）

2025/08/12 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕颱風及其外圍環流影響，中央氣象署今（12日）下午5點18分針對全台發布陸上強風特報，提醒台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，請民眾多加防範。

氣象署預報，13日晨至13日晚上台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率（紅色燈號），彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請嚴加防範。

氣象署提醒，紅色燈號代表「危險！」應進入室內，待在堅固建築物內避風並遠離易碎門窗；橙色燈號為「警戒！」應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。避免行車，若於行車中，請尋找安全地點停車避風；留意大眾運輸停駛（飛）及國道與高架道路降速封閉訊息。

黃色燈號代表需「注意！」在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

