為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華航、長榮8/13航班異動（陸續更新）

    受楊柳颱風影響，華航8/13部分航班取消。（記者吳亮儀攝）

    受楊柳颱風影響，華航8/13部分航班取消。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/12 17:56

    〔記者吳亮儀／台北報導〕楊柳颱風預計在明天（13日）襲台，華航今天下午公布航班異動，包括桃園機場、高雄機場都有班機取消。而長榮航空目前僅往返高雄航班有異動。

    （一）桃園航班取消

    CI116/CI117 桃園往返福岡

    CI122/CI123 桃園往返沖繩

    CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

    CI527/CI528 桃園往返深圳

    CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

    CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

    （二）高雄航班取消

    CI126/CI127 高雄往返東京成田

    CI132/CI133 高雄往返沖繩

    CI176/CI177 高雄往返大阪

    CI839/CI840 高雄往返曼谷

    CI934 香港飛往高雄

    CI935/CI936 高雄往返香港

    華航表示，其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。（https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/index

    長榮航空表示，明天（13日）下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場則維持正常起降，最新航班異動資訊，可多加利用長榮航空官網或APP查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播