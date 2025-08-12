華航、長榮8/13航班異動（陸續更新）

受楊柳颱風影響，華航8/13部分航班取消。（記者吳亮儀攝）

2025/08/12 17:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕楊柳颱風預計在明天（13日）襲台，華航今天下午公布航班異動，包括桃園機場、高雄機場都有班機取消。而長榮航空目前僅往返高雄航班有異動。

（一）桃園航班取消

CI116/CI117 桃園往返福岡

CI122/CI123 桃園往返沖繩

CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

CI527/CI528 桃園往返深圳

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935/CI936 高雄往返香港

華航表示，其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。（https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/index）

長榮航空表示，明天（13日）下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場則維持正常起降，最新航班異動資訊，可多加利用長榮航空官網或APP查詢。

