想開安親班卻賣起羊肉湯 補教師無心插柳獲米其林必比登推介

新化蓮霧腳羊肉湯獲選必比登推介。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/12 17:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕補教老師吳螢螢頂著碩士學歷返鄉，本來想開安親班，卻無心插柳在台南新化接手店面，沿用原招牌「蓮霧腳」，賣起羊肉湯，她從頭學起，不斷請益，努力精進口味，成功征服饕客的胃，闖出名號，並獲得今年米其林必比登推介，這樣的人生轉折，連自己都覺得很意外。

吳螢螢經營的蓮霧腳羊肉湯，是今年台南唯一新入選的必比登名店，位於新化老街旁，以當歸為基底，小火熬煮4小時以上，每天清晨5點開始營業，大半夜就得起床備料，人家還沒睡，她卻要上工了，由於味道鮮美，門庭若市，儘管繁忙，仍保持微笑，親切待客，贏得好口碑。

吳螢螢一般都營業至下午1點，有時候各品項的備料全賣光了，就提前打烊，她崇尚天然原味，絕不化學添加，取材產地直送的溫體肉片，鮮嫩好吃，尤其假日限量的羊皮卷，深受歡迎，湯頭更是美味，遠近馳名。

其實「蓮霧腳」創始迄今已歷經70載，算是當地老字號了，吳螢螢接手才第5年，雖然沿用原招牌，但口味卻持續改良，並嘗試推陳出新，不只有湯，在小店也能吃大餐，羊骨、羊腩、羊筋、羊腳、羊肝、羊心、羊腰子、羊頭皮...等，各類品項一應俱全。

吳螢螢重視顧客反饋，謙卑地面對客人的建議，她認為自己常因此得到很好的意見，評估改進，甚至做口味調整，目前的湯頭與品項，都是全新開發，加上強調用餐環境的舒適度，不僅安裝冷氣，更努力維持室內、外的衛生與整潔，低消費享受高品質。

街坊鄰居認為「蓮霧腳」能獲得必比登推介，是天道酬勤，對吳螢螢的努力給予肯定，她則笑稱一切都無心插柳，安親班沒開成，卻意外在羊肉湯闖出名堂，人生境遇真的很奇妙。

