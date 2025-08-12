楊柳逼近！馬太鞍溪堰塞湖危險 居民帶2貓撤離「怕毛孩沒命」

光復鄉香草場部落村民帶著貓咪撤離，要去家人住處暫避，不忘帶著兩隻貓咪離開。（記者花孟璟攝）

2025/08/12 17:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中度颱風楊柳估計明天登陸花東，花蓮馬太鞍溪上游因為上月形成堰塞湖，擔心颱風豪雨造成潰決，內政部直接下令花蓮縣政府立即撤離3鄉鎮7村里約600名居民，其中光復鄉香草場部落一戶居民下午自行依親，胸背包內還帶了2隻貓，女飼主說，擔心獨留貓咪在家會危險，特別帶著貓離開。

被問到「避難有帶什麼行李嗎」，居民回答：「有啊，帶貓」！只見兩隻貓咪乖乖地待在女飼主胸前的包包內，還會從透明窗朝外面張望，相當可愛，而飼主的電動機車前置物籃內還有貓碗、貓飼料，成為飼主夫婦避難唯一攜帶的行李。

兩夫妻住在光復鄉大馬村香草場部落，就在馬太鞍溪堰塞湖警報的3鄉鎮7村里範圍內，因為花蓮縣政府在今天下午2點下令撤離，2人也在下午自行騎電動車出門準備前往光復鄉街上的家人住處暫避！飼主說，搬回部落住第一次碰到要撤離，擔心貓咪留在家會被水淹，還是先撤比較安心。

林業及自然保育署花蓮分署資料，馬太鞍上游堰塞湖起因是因為林田山事業區第118國有林地發生崩塌，從林業署航遙測分署航照圖比對顯示，歷年來因為降雨沖蝕溝原本就有局部崩塌，從2020年起崩塌範圍逐漸擴大，歷經去年康芮颱風又加大沖刷面積，在上月崩塌前地表崩塌裸露面積約300公頃，崩塌形成堰塞湖後，裸露的崩塌面積達到500公頃，目前湖面水位與天然壩頂還有81公尺高差。

林業署原本評估暫無潰壩危險，但由於楊柳逼近，林業署評估馬太鞍溪堰塞湖恐因劇烈降雨提早溢流，將影響下游3鄉鎮7村里600多人，其中以光復鄉大馬村聚居最多人口，共550人。

光復鄉長林清水說，由於內政部直接下令，因此今天下午啟動撤離，居民陸續前往收容所避難、或選擇依靠親友，軍方也出動軍卡車及兵力協助村民撤離，軍方表示，光復鄉共出動6車18人、鳳林鎮1車10人、萬榮鄉則有2車20人，協助村民撤到收容所。

光復鄉香草場部落村民帶著貓咪撤離，要去家人住處暫避，不忘帶著兩隻貓咪離開，電動機車置物籃還有貓碗及貓飼料。（記者花孟璟攝）

楊柳颱風來襲，花蓮馬太鞍溪上遊堰塞湖有可能潰堤，光復鄉香草場部落村民搭乘軍方卡車預先撤離。（記者花孟璟攝）

光復鄉香草場部落村民下午陸續自行騎車依親、或到收容所避難。（記者花孟璟攝）

軍方派6卡車18人至光復鄉協助撤離。（記者花孟璟攝）

花蓮縣府今年發放在避難包給民眾，這次也派上用場，村民背防災包出門前往收容所。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉東富村也在馬太鞍堰塞湖警報區，鄉公所及警方派員逐一勸導強制撤離。（光復鄉公所提供）

