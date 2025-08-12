為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風明午登陸！ 彰化台電244人、117車待命

    楊柳颱風來襲，台電彰化區營業處做好防颱戒備，調動人力與車輛待命。（台電彰化區提供）

    2025/08/12 17:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕楊柳颱風來襲，中央氣象署今天（12日）已發布海上陸上颱風警報，台灣本島將受強風影響。台電彰化區營業處提醒民眾做好防颱準備，尤其水產養殖業者應檢查緊急發電機，避免停電造成缺氧損失。

    台電彰化區處表示，彰化區已完成防災整備，盤點196名員工及48名承攬商，共244名搶修人力、117輛搶修車，以及抽水機、發電機等設備待命，隨時因應強風豪雨可能引發的災情。

    颱風期間，常見樹枝、招牌遭吹落破壞配電設備，或地下配電室淹水導致停電。台電呼籲低窪與河口地區加強防水，固定招牌、取下懸掛物、修剪樹枝，並切勿自行觸碰掉落電線，以免觸電。

    若遇停電，民眾可透過「台灣電力APP」或台電網站的「天然災害停復電資訊」專區通報，1911客服專線與彰化區處停電通報電話（04）7623331則建議留給無法上網的長輩使用，以加速分流搶修。復電順序將優先公共設施，再到一般用戶，但進度仍受風雨與交通影響，籲請民眾耐心等候。

    台電彰化區處人員測試發電機運作情況，為楊柳颱風做好應變準備。（台電彰化區提供）

