為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    露營客驚見巨石懸掛台7線上方邊坡 復興工務段啟動整治

    復興工務段空拍台7線29.4公里處上方邊坡現況照，圖上即為露營客驚見巨石懸掛畫面。（復興工務段提供）

    復興工務段空拍台7線29.4公里處上方邊坡現況照，圖上即為露營客驚見巨石懸掛畫面。（復興工務段提供）

    2025/08/12 18:09

    〔記者李容萍／桃園報導〕有遊客近日前往桃園市復興區山上露營，結果發現對面的山頭有一個巨大的石頭，山下就是有很多車子來往的是台7線，由於楊柳颱風逼近，很怕造成危險，今（12）日他在Threads平台PO文「買尬！看到對面的山，土石沖刷的有一顆超級無敵大的石頭，下面就是台7線（北橫公路）了，很多車經過，希望這顆石頭就安穩的在那就好，千萬不要掉下來！」另前往交通部公路局的粉絲專頁留言也發了公路局的民意信箱，請大家經過務必小心。

    對此，公路局北區養護工程分局復興工務段長洪一民回應表示，復興工務段今年2月派員實施邊坡巡查時，就曾發現台7線29.4公里處（羅浮里高坡部落）邊坡上方有這顆巨大浮石，經過空拍後，也透過過去不同航道圖比對，研判是這幾年氣候變遷造成邊坡的變化，在長期沖刷下造成這顆浮石裸露。

    洪一民說，經檢視該浮石是固定在邊坡上面，其目測長、寬約10公尺，且在豪雨過後可以看的更清楚，暫時沒有安全疑慮或掉落問題，但是復興工務段還是很重視道路安全，正著手規劃邊坡整治，目前進入設計、評估階段；現況目前以鋼樁加強固定邊坡，暫無安全疑慮，在明年初發包施工固定前，考量一旦颱風豪雨影響落石，今、明幾天內嚴加警戒注意。

    洪說，考量該邊坡狀況，不同於以往在邊坡掛網植生的整治方式，初步會比照台7線60公里（西村路段）的作法，在其下方處採用明隧道、類似構造物方式來處理，浮石部分也會在未來發包施工時會一併固定、噴植植生方式增加整個邊坡的穩定性，粗估經費約5000萬元，預估明年初完工。

    復興區長蘇佐璽強調，山區道路「行」的安全不能等，希望復興工務段早日發包並完成該路段的邊坡整治。

    在 Threads 查看

    復興工務段空拍台7線29.4公里處上方邊坡現況照。（復興工務段提供）

    復興工務段空拍台7線29.4公里處上方邊坡現況照。（復興工務段提供）

    復興工務段在台7線29.4公里處進行固樁加強邊坡的穩定。（復興工務段提供）

    復興工務段在台7線29.4公里處進行固樁加強邊坡的穩定。（復興工務段提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播