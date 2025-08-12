露營客驚見巨石懸掛台7線上方邊坡 復興工務段啟動整治

復興工務段空拍台7線29.4公里處上方邊坡現況照，圖上即為露營客驚見巨石懸掛畫面。（復興工務段提供）

2025/08/12 18:09

〔記者李容萍／桃園報導〕有遊客近日前往桃園市復興區山上露營，結果發現對面的山頭有一個巨大的石頭，山下就是有很多車子來往的是台7線，由於楊柳颱風逼近，很怕造成危險，今（12）日他在Threads平台PO文「買尬！看到對面的山，土石沖刷的有一顆超級無敵大的石頭，下面就是台7線（北橫公路）了，很多車經過，希望這顆石頭就安穩的在那就好，千萬不要掉下來！」另前往交通部公路局的粉絲專頁留言也發了公路局的民意信箱，請大家經過務必小心。

對此，公路局北區養護工程分局復興工務段長洪一民回應表示，復興工務段今年2月派員實施邊坡巡查時，就曾發現台7線29.4公里處（羅浮里高坡部落）邊坡上方有這顆巨大浮石，經過空拍後，也透過過去不同航道圖比對，研判是這幾年氣候變遷造成邊坡的變化，在長期沖刷下造成這顆浮石裸露。

洪一民說，經檢視該浮石是固定在邊坡上面，其目測長、寬約10公尺，且在豪雨過後可以看的更清楚，暫時沒有安全疑慮或掉落問題，但是復興工務段還是很重視道路安全，正著手規劃邊坡整治，目前進入設計、評估階段；現況目前以鋼樁加強固定邊坡，暫無安全疑慮，在明年初發包施工固定前，考量一旦颱風豪雨影響落石，今、明幾天內嚴加警戒注意。

洪說，考量該邊坡狀況，不同於以往在邊坡掛網植生的整治方式，初步會比照台7線60公里（西村路段）的作法，在其下方處採用明隧道、類似構造物方式來處理，浮石部分也會在未來發包施工時會一併固定、噴植植生方式增加整個邊坡的穩定性，粗估經費約5000萬元，預估明年初完工。

復興區長蘇佐璽強調，山區道路「行」的安全不能等，希望復興工務段早日發包並完成該路段的邊坡整治。

復興工務段空拍台7線29.4公里處上方邊坡現況照。（復興工務段提供）

復興工務段在台7線29.4公里處進行固樁加強邊坡的穩定。（復興工務段提供）

