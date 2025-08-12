竹苗自行車道交界遇雨成「水路」 議員促中央地方協力排水改善

竹苗自行車道交界處淹水。（圖由陳光軒提供）

2025/08/12 18:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取交通部核定1.15億元經費辦理「綠光海風自行車道」改善，並往北延伸與新竹市自行車道銜接，但交界處車道，逢大雨就易淹水。縣議員陳光軒、邱毓興與新竹市議員林盈徹今（12）日下午會勘，因牽涉多個單位，將函請立委沈發惠國會辦公室召集中央、地方各權責單位召開協調會，予以改善。

陳光軒表示，竹苗自行車道串聯以來，讓民眾可輕鬆寫意地騎自行車，漫遊沿途海天一色等美景。但苗栗縣與新竹市交界處，每逢大雨過後，往往淹水超過20公分，長期積水除致路面生青苔打滑，也可能因此滋生病媒蚊蟲，他已多次反映給苗栗縣政府水利處要求改善，但牽涉單位眾多，要取得共識不易，故至今仍未有效改善。

今天下午，陳光軒和邱毓興一起會同林盈徹、苗栗縣政府水利處現場會勘，經了解為附近國產署土地，疑似早期遭人私自挖掘滯洪池，並有用鐵皮佔用土地狀況，導致大雨來襲時原本的滯洪池水會滿溢至自行車道，因無排水設施，相關可改善的方案又事涉公路局、國產署、林保署等中央機關的土地使用、新竹市政府轄區，苗縣府協調相當不易。

竹苗自行車道交界處每逢大雨過後就會淹水。（圖由陳光軒提供）

苗栗縣與新竹市交界處，大雨過後淹水超過20公分。（圖由陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒、邱毓興與新竹市議員林盈徹今（12）日下午會勘。（圖由陳光軒提供）

