醫院離奇失蹤8年!雲林失智婦宣告死亡 兒子「 1句話」逼哭人

8年前許婦在台大醫院斗六院區上廁所後消失。（記者李文德攝）

2025/08/12 17:43

〔記者李文德／雲林報導〕八年前台大醫院雲林分院發生一件離奇失蹤事件，失智許姓婦人在醫院上廁所後失蹤，家屬至今找不到人，今年曾姓兒子按規定向雲林地院聲請死亡宣告，法官審酌證據後裁定許婦死亡，全案判決確定。兒子受訪時強調「這輩子絕對不會放棄找媽媽」，令人動容。

兒子回憶，當年爸爸生病，因此媽媽和老婆前往斗六院區探望、照顧中風的爸爸，2017年12月4日凌晨1點多，媽媽起身要上廁所，過了許久老婆發現「媽媽怎麼都還沒回來」，因此趕緊向醫院通報，當時更是著急打電話向他告知，連同醫院護理師，找遍各樓層也找不到蹤影，直至早上8、9點立即向當地派出所報案失蹤人口。

兒子表示，警方調閱周邊監視器後，卻還是沒發現媽媽蹤影，但依然不放棄尋母，多年來友人推薦各種管道都嘗試過，走訪好幾間宮廟，求神問卜也找不到消息，心急如焚的他還有將近半年時間，因找媽媽而無法工作，還趁工作閒暇之餘，從住處騎了30公里的機車到醫院找尋，一找就是整天，甚至也有10多位朋友相挺找尋，還曾向民代、地方行政首長求情找尋。

他說，去年底法院通知媽媽失蹤屆滿7年，得聲請死亡宣告，依舊不放棄，還刊登報章媒體尋找，最終找不到還是讓法院依法裁定死亡宣告。

兒子說，目前先為母親舉辦「儀式上的後事」，也先將名字寫進「公媽爐」內，但「這輩子絕對不會放棄找照顧有加的媽媽」，只要有一點希望，相信媽媽一定還在。

當地居民說，全家人8年來不斷找尋許婦身影，用各種管道都找過，每次看見家屬出門尋母，心頭不免酸酸的，這樣孝順的精神，令人動容。

