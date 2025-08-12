為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    醫院離奇失蹤8年!雲林失智婦宣告死亡 兒子「 1句話」逼哭人

    8年前許婦在台大醫院斗六院區上廁所後消失。（記者李文德攝）

    8年前許婦在台大醫院斗六院區上廁所後消失。（記者李文德攝）

    2025/08/12 17:43

    〔記者李文德／雲林報導〕八年前台大醫院雲林分院發生一件離奇失蹤事件，失智許姓婦人在醫院上廁所後失蹤，家屬至今找不到人，今年曾姓兒子按規定向雲林地院聲請死亡宣告，法官審酌證據後裁定許婦死亡，全案判決確定。兒子受訪時強調「這輩子絕對不會放棄找媽媽」，令人動容。

    兒子回憶，當年爸爸生病，因此媽媽和老婆前往斗六院區探望、照顧中風的爸爸，2017年12月4日凌晨1點多，媽媽起身要上廁所，過了許久老婆發現「媽媽怎麼都還沒回來」，因此趕緊向醫院通報，當時更是著急打電話向他告知，連同醫院護理師，找遍各樓層也找不到蹤影，直至早上8、9點立即向當地派出所報案失蹤人口。

    兒子表示，警方調閱周邊監視器後，卻還是沒發現媽媽蹤影，但依然不放棄尋母，多年來友人推薦各種管道都嘗試過，走訪好幾間宮廟，求神問卜也找不到消息，心急如焚的他還有將近半年時間，因找媽媽而無法工作，還趁工作閒暇之餘，從住處騎了30公里的機車到醫院找尋，一找就是整天，甚至也有10多位朋友相挺找尋，還曾向民代、地方行政首長求情找尋。

    他說，去年底法院通知媽媽失蹤屆滿7年，得聲請死亡宣告，依舊不放棄，還刊登報章媒體尋找，最終找不到還是讓法院依法裁定死亡宣告。

    兒子說，目前先為母親舉辦「儀式上的後事」，也先將名字寫進「公媽爐」內，但「這輩子絕對不會放棄找照顧有加的媽媽」，只要有一點希望，相信媽媽一定還在。

    當地居民說，全家人8年來不斷找尋許婦身影，用各種管道都找過，每次看見家屬出門尋母，心頭不免酸酸的，這樣孝順的精神，令人動容。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播