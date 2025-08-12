憂心買不到菜 屏縣產地超市現搶菜潮

屏縣九如鄉農會超市設有農民直銷區，吸引消費者選購。（記者羅欣貞攝）

2025/08/12 17:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕豪雨和颱風接力報到，市售菜價甚至傳出平均漲5倍，憂心菜價持續上揚，也害怕買不到菜，今（12）日上午起主婦們紛紛上市場搶菜，連產地所在的屏縣九如鄉農會超市，一個上午也至少得補貨兩次，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，向在地小農大量進貨、農會對農會調貨，加上自行包裝，降低成本將葉菜類漲幅控制在1倍，除了吸引縣內消費者，還有主婦從高雄來掃貨。

「傳統市場的菜最近很多都變得小把，品質也不如平常！」一名到九如鄉農會超市的主婦表示，自從上波豪雨過後，較常到超市買菜，尤其是農會系統的超市，常設有「農民直銷區」，會買到當地農民的產品，比較新鮮，漲幅也較小，但漲太多的蔬菜也會暫時不碰，例如現在3根就要超過120元的小黃瓜。

九如農會總幹事龔泰文指出，以往颱風來襲前，多是下午下班後才出現搶菜潮，今天不但提早搶購，人潮也更多；目前市面菜價平均約漲5倍，九如農會透過降低成本方式，讓葉菜類只漲1倍，讓小資族買得起，可能因此吸引買氣。

「目前白菜幾乎完全沒貨，因溫室被摧毀！」龔泰文分析，苦瓜與絲瓜因為一直下雨無法著果，約漲2、3倍，1斤都約來到100多元；前波豪雨，推估菜價會漲1個月，如今又有楊柳颱風，菜價高峰期可能還要再增加10多天。

九如鄉農會超市今天頻繁補貨。（記者羅欣貞攝）

