楊柳逼近！高雄曹公新圳急清淤 鹽埕住戶提前堆沙包、設柵欄

楊柳颱風逼近，仁武區曹公新圳有大量堆積淤泥，三台挖土機將水圳裡的淤泥給清運起來，確保水圳流水順暢。（記者李惠洲攝）

2025/08/12 17:23

〔記者李惠洲／高雄報導〕楊柳颱風步步逼近，首當其衝警戒範圍包括花蓮、台東、台南、高雄、屏東等5縣市，有介於上個月7月28日受到西南氣流帶來驚人雨勢，各機關與區公所嚴陣以待，加強各項防颱整備。

昨晚有仁武區民眾反映，位於澄觀路上的曹公新圳大排有大量堆積淤泥，深怕楊柳颱風來襲又造成水患與沖刷，水利局接獲通報後，一早就指示相關工程單位進場處理，可以看到整個澄觀路橋下方的曹公新圳上游、中游、下游累積不少淤泥，兩台挖土機在橋下將累積的淤泥挖開確保水流暢通，而另一台長臂怪手則在橋上將收集起來的淤泥挖上砂石車載往處理，工程單位也順便檢查岸邊兩側圳溝的地基是否遭上次的大水掏空，確保水圳旁居民不用提心吊膽地擔心颱風帶來的豪雨造成水淹河面潰堤的風險。

鹽埕區居民有部分已經提前準備好防災措施，有住戶在門口堆起沙包，有人已提前設置防水閘門預防淹水，而市府單位也派出工程人員在周邊清挖水溝淤泥，來確保颱風所帶來的豪雨，能夠讓下水道積水能夠迅速排出。

楊柳颱風逼近，仁武區曹公新圳有大量堆積淤泥，水利局一早派人前往將水圳裡的淤泥給清運起來，保持水圳排水順暢，防範颱風豪雨時大量水流不會溢流出來。（記者李惠洲攝）

鹽埕區有部分住戶已經將沙包給堆積在門口，防範淹水。（記者李惠洲攝）

民眾將防水閘門提前組裝完畢，防止水淹過家門。（記者李惠洲攝）

市府也派出工程人員在周邊清挖水溝淤泥，來確保颱風豪雨，讓下水道保持排水順暢。（記者李惠洲攝）

