    首頁　>　生活

    震撼教育 東嶼坪嶼海陸探奇教師研習營 驚見海下綠蠵龜肚破腸流

    南方四島國家公園海域，綠蠵龜肚破腸流怵目驚心。（陳盡川提供）

    南方四島國家公園海域，綠蠵龜肚破腸流怵目驚心。（陳盡川提供）

    2025/08/12 17:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海管處為提升教師本土文化素養與海洋教育知能，特別商請教育部國民及學前教育署共同合作，舉辦「東嶼坪嶼海陸探奇」教師研習活動，8月在澎湖南方四島國家公園東嶼坪嶼展開，共吸引20位教師參與。陸地活動雖然圓滿結束，但海下卻怵目驚心，綠蠵龜肚破腸流，還有背負藤壺小海龜，畫面全都錄。

    透過戶外實地考察及室內專題課程，教師們深入了解澎湖南方四島的自然生態與文化底蘊，進一步深化本土環境教育的推動。教師們對於海管處團隊安排的各項課程均展現熱切的興趣，不論是地質景觀的探索、有孔蟲生態觀察，還是傳統菜宅生活體驗，都讓大家深刻感受到島嶼的自然景觀、環境生態與歷史人文之美。

    海管處期望藉由此次研習，教師們能將現場所學自然與人文知識轉換成生動有趣的教學內容，以更具吸引力的方式，引導更多年輕學子探索台灣海洋的奧秘，並將國家公園保育理念傳承給未來世代。有鑑於參與教師反應熱烈，國家公園希望讓特殊、豐富的海洋寶藏成為教師們教學、成長後盾。

    雖然陸地研習活動圓滿結束，但澎湖海洋志工保護團隊，在國家公園海域下海巡查，卻驚見肚破腸流的綠蠵龜隨波逐流，還有小海龜背負藤壺重擔，艱難在海中游泳，讓人怵目驚心，過程全都錄，未來也是海洋教育重要教材。

    海管處東嶼坪嶼海陸探奇教師研習營，風雨無阻完成。（海管處提供）

    海管處東嶼坪嶼海陸探奇教師研習營，風雨無阻完成。（海管處提供）

