楊柳颱風逼近東台灣 花蓮自來水將減壓請提早儲水備用

台灣自來水公司第九區管理處今指出，花蓮取水口上游集水區因去年0403地震後崩塌嚴重，豪雨可能造成原水濁度飆升，部分區域將降壓供水應對，建議民眾提早儲水備用。（資料照）

2025/08/12 17:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署今下午2點30分發布海上、陸上颱風警報，台灣自來水公司第九區管理處今指出，花蓮取水口上游集水區因去年0403地震後崩塌嚴重，豪雨可能造成原水濁度飆升，部分區域將降壓供水應對，建議民眾提早儲水備用。

台灣自來水第九區管理處指出，娑婆礑淨水場取水口上游集水區，因去年0403花蓮地震，崩塌嚴重、土石鬆軟，颱風外圍環流夾帶的豪雨可能造成原水濁度飆升，若超過娑婆礑淨水場處理能力，將被迫減量出水，部分區域降壓供水，如秀林鄉水源村、吉安鄉太昌村、花蓮市豐川、新城鄉大漢村、新城鄉康樂村及鐵路以西等地區，請提早儲水備用避免颱風造成生活不便。

若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。台水九區處指出，已完成整備措施及各項設備檢查，備妥淨水藥品、汙泥及沉澱池清淤、配水池維持高水位及相關監測設備的檢整；若颱風期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，如用戶對於用水有任何問題，可以撥打客服專線1910洽詢。

