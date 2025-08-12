為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風逼近東台灣 花蓮自來水將減壓請提早儲水備用

    台灣自來水公司第九區管理處今指出，花蓮取水口上游集水區因去年0403地震後崩塌嚴重，豪雨可能造成原水濁度飆升，部分區域將降壓供水應對，建議民眾提早儲水備用。（資料照）

    台灣自來水公司第九區管理處今指出，花蓮取水口上游集水區因去年0403地震後崩塌嚴重，豪雨可能造成原水濁度飆升，部分區域將降壓供水應對，建議民眾提早儲水備用。（資料照）

    2025/08/12 17:10

    〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署今下午2點30分發布海上、陸上颱風警報，台灣自來水公司第九區管理處今指出，花蓮取水口上游集水區因去年0403地震後崩塌嚴重，豪雨可能造成原水濁度飆升，部分區域將降壓供水應對，建議民眾提早儲水備用。

    台灣自來水第九區管理處指出，娑婆礑淨水場取水口上游集水區，因去年0403花蓮地震，崩塌嚴重、土石鬆軟，颱風外圍環流夾帶的豪雨可能造成原水濁度飆升，若超過娑婆礑淨水場處理能力，將被迫減量出水，部分區域降壓供水，如秀林鄉水源村、吉安鄉太昌村、花蓮市豐川、新城鄉大漢村、新城鄉康樂村及鐵路以西等地區，請提早儲水備用避免颱風造成生活不便。

    若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。台水九區處指出，已完成整備措施及各項設備檢查，備妥淨水藥品、汙泥及沉澱池清淤、配水池維持高水位及相關監測設備的檢整；若颱風期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，如用戶對於用水有任何問題，可以撥打客服專線1910洽詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播