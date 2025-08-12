為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東利嘉山坡美景光禿一大塊 縣府開罰違法開挖

    台東利嘉山坡美景被違法開挖，光禿一大塊。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/12 17:23

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府近日接獲通報卑南鄉利家段山坡地出現大面積開挖整地行為，疑涉及超出核定計畫的違規開發，縣府農業處即派員前往會勘，要求行為人停工，經初步調查發現，該行為人雖依規承租國有土地並申請簡易水土保持申報書，計畫內容僅限除草及清理樹頭，且承諾不改變地形或堆置土石，然而現場卻出現機具開挖、整坡與道路開闢，裸露面積達2公頃，與核定計畫明顯不符。

    縣府強調，對於任何違法山坡地開發行為絕不寬貸，將依水土保持法第23條規定，同時依法開罰並移送地檢署偵辦，罰鍰與司法程序將並行推進。農業處說明，依規定，未依核定計畫施作可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若造成水土流失或涉及其他違法，最高可處5年有期徒刑並併科罰金。縣府已啟動後續行政作業，確保案件依法徹查。

    縣府呼籲，不論是個人或土地開發集團，皆應依法辦理山坡地開發，切勿心存僥倖、以身試法，現正值颱風好發季節，山區地質敏感，水保義務人務必照顧好自有土地，及早完成防災準備，避免水土流失與災害發生。

