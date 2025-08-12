「更生事業群」簽約提供260職缺 更生人現身說法道感謝

台灣更生保護會今天與欣上原公司、映興電子公司、居家美企業社、中部國際公司等4家公司簽約加入「更生事業群」。（記者陳建志攝）

2025/08/12 17:06

〔記者陳建志／台中報導〕更生人出監後謀職不易，「更生事業群」有助於建構更生人的職涯藍圖，在財團法人台灣更生保護會牽線下，今天欣上原公司、映興電子公司、居家美企業社、中部國際公司等4家公司簽約加入「更生事業群」，共提供260個工作機會。進出監獄10多次的更生人「阿道」也現身說法，感謝更生保護會的協助，讓他能在洗車場找到穩定的工作，並藉此機會跟繼父說：「爸！我已經改變，希望你能接受我」。

台灣更生保護會今天舉行「更生事業群」企業簽約典禮儀式，包括法務部長鄭銘謙、保護司長洪信旭、矯正署署長林憲銘、台灣更生保護會董事長張斗輝、台灣高等檢察署台中檢察分署林錦村檢察長、台中地檢署張介欽檢察長及台灣更生保護會台中分會廖學從主委等人共同見證，希望經由公私協力挹注社會資源，鼓勵及協助更生人復歸就業。

請繼續往下閱讀...

法務部長鄭銘謙致詞時表示，法務部自2023年推動「更生事業群」，希望讓更生保護會創設一個大的事業群，成為更生朋友的保護傘，不用直接承受謀職的歧視和創業的風險，讓更生朋友獲得工作、收入保障；更生保護會董事長張斗輝則指出，在企業與個案間扮演橋梁與關懷的角色，不僅在就業前做好篩選與評估，也在就業後持續追蹤與輔導，協助解決適應上的問題，並在需要時提供必要的協助與資源。

更生人「阿道」今天也現身說法，回憶自己已經進出監獄10多次，但永遠記得媽媽跟他說：「不管你再怎麼壞，你還是我的小孩」，因從小將他帶大的外婆，以及對他不離不棄的媽媽先後過世，讓他決心改變。想起在監所內聽過更生保護會，可以協助出監後生活，因此前往更生保護會台中分會尋求協助。

「阿道」在介紹下前往洗車場工作，在台中更生保護會協助下，第一次領薪水前申請伙食補助及求職就業所需品補助，雖工作辛苦但咬牙撐下去，目前已經工作4個月，領到穩定就業獎勵金，並說未來會一直做下去，並藉此機會跟繼父說：「爸！我已經改變，希望你能接受我」。

更生人「阿道」（左）今天現身說法，感謝台中更生保護會協助，讓他能找到工作，重啟不一樣的人生。（記者陳建志攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法