    首頁　>　生活

    愛心不分南北 新北樹林濟安宮捐200萬助台南災後重建

    樹林濟安宮捐款助丹娜絲風災後重建，台南市長黃偉哲（右5）代表接受並致謝。（台南市府提供）

    樹林濟安宮捐款助丹娜絲風災後重建，台南市長黃偉哲（右5）代表接受並致謝。（台南市府提供）

    2025/08/12 17:06

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風上月侵襲南部，強風豪雨重創台南沿海地區。新北市樹林濟安宮為協助災後復原，捐贈200萬元予台南市政府，盼幫助災民度過難關、重建家園。

    台南市長黃偉哲今（12）日代表受贈並頒發感謝狀，回贈台南農特產予濟安宮董事長及隨行人員，市議員吳禹寰、新北市議員廖宜琨也到場見證。

    黃偉哲表示，丹娜絲颱風及接連的0728、0802水災，對沿海老舊建築衝擊甚鉅，如今又將面臨楊柳颱風，市府一方面安置災民，一方面推動重建，感謝濟安宮及信眾捐款至社會急難救助專戶，傳遞愛與溫暖。

    黃偉哲表示，樹林濟安宮長期投入公益，提供獎學金、物資濟助及急難救助金，關懷弱勢。此次善舉展現保生大帝「愛民如子」精神與人道關懷，市府將妥善運用善款，確保每一分資源迅速送達災區。

    濟安宮董事長陳黃綠妹表示，董監事秉持保生大帝慈悲心與大道無私精神，取之於社會、用之於社會，盼促進善的循環。自7月20日展開21天環台徒步祈福行動，途經台南時親見淹水災況與居民損失，遂緊急召開臨時董事會，決議捐助200萬元，以實際行動協助受災民眾。

    社會局長郭乃文強調，善款將依「專款專用」原則，用於生活重建並定期公布明細，確保公開透明。未來將持續評估災區需求，結合民間力量，讓資源即時到位。

    市府呼籲各界發揮愛心，協助台南災民早日恢復生活。捐款請至專戶並註明「0706丹娜絲颱風災害捐款」。

