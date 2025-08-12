楊柳颱風來襲！高雄42條土石流黃色警戒 預防性撤離1188人

高雄市42條土石流黃色警戒，預防性撤離1188人。（民眾提供）

2025/08/12 16:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楊柳颱風來襲，農村水保署依據氣象署風雨資料研判，今天下午發布高雄山區42條土石流潛勢溪流達黃色警戒，市府將撤離六龜等3區1188人。

高雄成立楊柳颱風災害應變中心一級開設，今天起3日預估累積雨量平地達250至400毫米、山區達400至600毫米，以明天（13日）下午至深夜為颱風影響最顯著時段，平地易有豪雨，山區更可能出現局部豪雨等級以上降雨；明天上午受颱風暴潮影響，高雄預報最大潮高0.91公尺。

請繼續往下閱讀...

副市長林欽榮今於水情中心聽取簡報，與那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙區公所視訊連線要求，各區公所應加強宣導預先撤離觀念，並參酌0728豪雨事件經驗，針對非土石流保全戶但因災情需撤離者，應視現場狀況於災前先行或於發布警戒時同步撤離。

高雄有116條土石流潛勢溪流及10處大規模崩塌潛勢區，農村水保署依據氣象署風雨資料研判，今天下午發布高雄山區13里共計42條土石流潛勢溪流達黃色警戒，民政局預防性撤離六龜、桃源、那瑪夏3區1188人。

副市長林欽榮今與六龜等5區視訊連線，加強預先撤離觀念。（市府提供）

副市長林欽榮今於水情中心聽取防颱簡報。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法