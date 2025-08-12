迎接聯合國812國際青年日 高市青年局秀成績

青年局長林楷軒（第一排右二）、YouTuber烙野孩 （第一排左一、左二）、長板創作者「岱妤DY」（第一排右一）及現場青年合影，象徵多元文化在高雄交流相會，也展現高雄青年國際能量。（青年局提供）

2025/08/12 16:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接聯合國「812國際青年日」，高市青年局除推出國際沙龍，邀請YouTuber、長板創作者、墨西哥主廚分享影音創作與異地創業歷程，並彙整國際街舞、青年失業率六都最低等成績，凸顯高雄青年活力。

高市青年局長林楷軒表示，青年局以「深耕高雄×放眼國際」為核心策略，自7月底推出系列活動，從跨國創作沙龍、國際志工文化交流到國際街舞賽事，展現青年友善城市的行動力，也以具體成果回應全球青年發展願景。

他提到，市長陳其邁上任以來積極推動各項青年政策，尤其去年整合各局處資源推出「大青年計畫」，涵蓋TPASS交通優惠、生育補助333、廣佈運動中心、擴大租屋補貼、創業資源及新媒體育成空間等，全方位支持青年發展。

而根據行政院主計總處114年7月公布數據，高雄上半年25至29歲青年失業率僅3.1%、六都最低，創縣市合併以來新低，顯示青年政策在穩定就業與提升競爭力方面已見成效。

今年更規劃3場國際沙龍，邀集台灣及國際講者分享創作、創業與跨文化經驗，今天邀請到YouTuber「烙野孩」、長板創作者「岱妤DY」及墨西哥主廚Manny，分享影音創作與異地創業歷程。

8/9於高雄流行音樂中心海音館舉辦的「雄爭舞鬥國際街舞大賽」，吸引眾多國內外舞者及國際評審共襄盛舉，成為高雄最絢麗、最火熱的舞蹈擂台。（青年局提供）

