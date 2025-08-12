台中大坑最親民9號步道搶通又封「楊柳」進逼山友嘆氣止步

台中大坑風景區「最親民」的9號步道，面對楊柳颱風來襲，今天下午再度預警性封閉。（民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑風景區的山友，近期心情可說宛如洗三溫暖，上月底連日西南氣流夾帶豪雨，降雨量創下13年新高，造成14條登山步道全數封閉，經緊急搶修後9日開放首批6條步道，包括人氣最高、有「最親民步道」之稱的9號步道，不料才短短幾天，受颱風「楊柳」逼近影響，今天下午14條步道再度全數「預警封閉」。

回顧災情，上月底豪雨期間，大坑1號體訓場一度停電，3、4、5、6、8、9與10號步道多處邊坡土石滑動、棧道與欄杆受損，聯外道路也有崩塌情況，為了安全，市府7月31日一次封閉全部14條步道，直到經緊急搶通、完成初步安全檢測後，才開放1號、3-1號、5-1號、8號、9號及9-1號等6條狀況較佳路線，讓山友重回山林。

只是才搶通沒幾天，隨著颱風「楊柳」步步進逼，台中市災害應變中心今天下午一級開設，風景區管理所評估土石尚未完全穩固，任何強降雨都有可能再度引發邊坡坍方或步道損毀，將等風雨過後，步道經安全確認再重啟，讓民眾安心享受大坑美景與運動樂趣。

今天下午大坑9號步道口，本來有民眾正換好運動鞋、揹著水壺準備健行，卻見工作人員拉起鮮黃色封鎖線，並掛上「步道封閉」警告牌，有人皺眉嘆氣，有人無奈轉身離去，也有人趁還沒完全封死，用手機拍下封鎖線前的步道留作紀念。

